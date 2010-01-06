مشاهده توله یوزها در ذخیره گاه بیوسفری توران نشانه امنیت زیستگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، این توله ها بین 5/1 تا دو ماه سن دارند و به نظر می رسد تصویر گرفته شده مربوط به چند ماه قبل بوده چرا که در این موقع از سال یوزپلنگ ها زادآوری ندارند‌ اما فردی که این عکس را گرفته‌ چند روز قبل آن را به محیط زیست ارائه داده است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز در این باره گفت: به گفته این فرد روستایی این توله ها در غرب منطقه حفاظت شده توران در سمنان مشاهده و عکسبرداری شدند.



ابراهیمی کارنامی افزود: خوشبختانه برگزاری چندین دوره کارگاههای آموزشی برای روستاییان پیرامون زیستگاه یوزپلنگ باعث شده تا مردم نیز امروز نسبت به این گونه در خطر انقراض حساس شوند. با این حال ‌پیش از این نیز رد یک توله به همراه رد یک ماده یوز در همین منطقه در سال گذشته دیده شده بود.

به گفته این مقام مسئول این تصاویر نشان می دهد که خوشبختانه یوزها در توران از وضعیت مناسبی برخوردار هستند چرا که در سال جاری چندین بار از یوزپلنگ ها عکسبرداری شده و حتی در دسته های 4 و 5 قلاده ای نیز مشاهده شدند.



وی همچنین از مشاهده یک قلاده پلنگ و فیلمبرداری از آن به مدت 6 دقیقه در قلب ذخیره گاه بیوسفری توران در محدوده پارک ملی خبر داد و گفت: این فیلم توسط محیط بان نادر کرمی تهیه شده که این رخداد نیز در نوع خود قابل توجه است.