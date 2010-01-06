160 میلیارد ریال مطالبات معوقه مناطق محروم پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مطالبات مربوط به مرخصی ویژه مناطق محروم مستخدمان موضوع مفاد دو قانون جذب نیروی انسانی از سالهای 69 تاکنون برای دو شهر یاسوج و بخش مرکزی گچساران است .

وی یاد آور شد: دیگر شهرهای استان پیش از این مطالبات معوقه خود را دریافت کرده بودند .

نافیان اظهار داشت: 80 میلیارد ریال این مبلغ توزیع شده و 80 میلیارد ریال دیگر نیز در دست پیگیری جهت توزیع در مرحله بعدی است .