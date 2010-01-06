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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

در کهگیلویه و بویراحمد؛

160 میلیارد ریال مطالبات معوقه مناطق محروم پرداخت می شود

160 میلیارد ریال مطالبات معوقه مناطق محروم پرداخت می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: 160 میلیارد ریال مطالبات معوقه مناطق محروم در این استان پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مطالبات مربوط به مرخصی ویژه مناطق محروم مستخدمان موضوع مفاد دو قانون جذب نیروی انسانی از سالهای 69 تاکنون برای دو شهر یاسوج و بخش مرکزی گچساران است.

وی یاد آور شد: دیگر شهرهای استان پیش از این مطالبات معوقه خود را دریافت کرده بودند.

نافیان اظهار داشت: 80 میلیارد ریال این مبلغ توزیع شده و 80 میلیارد ریال دیگر نیز در دست پیگیری جهت توزیع در مرحله بعدی است.

به گفته نافیان، قبل از این سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی استان این مطالبات را دریافت کرده اند.

کد مطلب 1012600

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