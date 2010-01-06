"بازگشت به هستی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاصل دروس شفاهی آیت‌الله محمد شجاعی در باب معاد است که توسط حجت‌الاسلام محمد رضا کاشفی تدوین شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: "از نظر قرآن کریم، معاد و بازگشت به سوی خداوند سبحان تنها مخصوص انسان نیست، بلکه در اصل اعاده کل هستی بوده و از مظاهر قدرت مطلق خداوند به شمار می‌رود.

این امر که از سنن الهی است بر چند اصل کلی حاکم بر نظام هستی یعنی اصل بقا، حرکت، علت و معلول و اصل نتیجه حرکت که تابع چگونگی حرکت است، مبتنی است.

در مسئله معاد قرآن کریم به‌صراحت، بازگشت تمام انسان ها به سوی خدا را مطرح می‌کند. در این بازگشت انسانهای صالح، ذات مقدس حق را با اسماء رحمت و انسانهای ناصالح، خداوند را با اسماء غضب ملاقات می‌کنند.

چاپ اول کتاب «بازگشت به هستی» در شمارگان 2500 نسخه و بهای 20000 ریال راهی بازار نشر شد.