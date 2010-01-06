  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

هدف طرح صالحین ارتقا سطح کیفی معنویت و بصیرت بسیجیان است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام رضا (ع) مشهد گفت: هدف طرح صالحین ارتقا سطح کیفی معنویت و بصیرت بسیجیان است که باید در سطح گسترده با تمام ظرافت انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار غلامرضا احمدی ظهر چهارشنبه در همایش الگوهای برتر طرح صالحین در مشهد افزود: به منظور ارتقا توان تخصصی و تربیتی عناصر موثر و کلیدی مجری طرح صالحین در استان، ستاد طرح صالحین سپاه امام رضا(ع) اقدام به برگزاری این همایش در خراسان رضوی کرده است.

وی گفت: اهداف این همایش، توانمند سازی مربیان و دست اندرکاران طرح صالحین استان جهت اجرای موثر و مطلوب این طرح در مساجدف تبادل تجربیات مثبت کادر سازی در زمینه مدیریت، سیاست گزاری و اجرا، آشنایی کامل مخاطبین با فرآیند جذب، تثبیت، رشد و سازماندهی، اتصال شبکه ای و جبهه ای فعالان فرهنگی تربیتی استان در قالب اجرای طرح صالحین، نظم دهی و انسجام بخشی به فعالیت های جاری ستادهای طرح صالحین نواحی، تدوین اصول نظام ارزشیابی کیفی حلقه های تربیتی نواحی و بهره گیری از شرکت کنندگان در همایش جهت انجام و معرفی و تعیین پایگاه های محوری است.

وی دستاوردهای این طرح را ایجاد فضای رقابتی سالم، تلاش برای نهادینه کردن روحیه انجام فعالیتهای تربیتی مسجدی در بین نخبگان فرهنگی بسیجی، تعیین و معرفی مدل های موفق اجرای طرح صالحین در نواحی مختلف جهت الگوبرداری، بالابردن انگیزه معنوی مخاطبان جهت اجرای فعال تر طرح در استان و فعال سازی سیستم ها و گروه های حساس و متعهد به سرنوشت اجرایی طرح صالحین در شهرستانها در قالب شوراهای مشورتی عنوان کرد.

وی در مورد جنگ نرم و شایعه پراکنی دشمن در میدان مبارزه هشدار داد و گفت: به حقیقت دشمن از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در هراس است و از طریق جنگ نرم گام برمی دارد باید بسیجیان به طور منسجم از شایعه پراکنی جلوگیری و امنیت ذهنی را به جامعه مسلط کنند.

کد مطلب 1012603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها