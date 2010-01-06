هدف طرح صالحین ارتقا سطح کیفی معنویت و بصیرت بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار غلامرضا احمدی ظهر چهارشنبه در همایش الگوهای برتر طرح صالحین در مشهد افزود: به منظور ارتقا توان تخصصی و تربیتی عناصر موثر و کلیدی مجری طرح صالحین در استان، ستاد طرح صالحین سپاه امام رضا(ع) اقدام به برگزاری این همایش در خراسان رضوی کرده است.

وی گفت: اهداف این همایش، توانمند سازی مربیان و دست اندرکاران طرح صالحین استان جهت اجرای موثر و مطلوب این طرح در مساجدف تبادل تجربیات مثبت کادر سازی در زمینه مدیریت، سیاست گزاری و اجرا، آشنایی کامل مخاطبین با فرآیند جذب، تثبیت، رشد و سازماندهی، اتصال شبکه ای و جبهه ای فعالان فرهنگی تربیتی استان در قالب اجرای طرح صالحین، نظم دهی و انسجام بخشی به فعالیت های جاری ستادهای طرح صالحین نواحی، تدوین اصول نظام ارزشیابی کیفی حلقه های تربیتی نواحی و بهره گیری از شرکت کنندگان در همایش جهت انجام و معرفی و تعیین پایگاه های محوری است.

وی دستاوردهای این طرح را ایجاد فضای رقابتی سالم، تلاش برای نهادینه کردن روحیه انجام فعالیتهای تربیتی مسجدی در بین نخبگان فرهنگی بسیجی، تعیین و معرفی مدل های موفق اجرای طرح صالحین در نواحی مختلف جهت الگوبرداری، بالابردن انگیزه معنوی مخاطبان جهت اجرای فعال تر طرح در استان و فعال سازی سیستم ها و گروه های حساس و متعهد به سرنوشت اجرایی طرح صالحین در شهرستانها در قالب شوراهای مشورتی عنوان کرد.

وی در مورد جنگ نرم و شایعه پراکنی دشمن در میدان مبارزه هشدار داد و گفت: به حقیقت دشمن از رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در هراس است و از طریق جنگ نرم گام برمی دارد باید بسیجیان به طور منسجم از شایعه پراکنی جلوگیری و امنیت ذهنی را به جامعه مسلط کنند.