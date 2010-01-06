آفیس 2010 از ماه ژوئن عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غول نرم افزاری دنیا ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که تمام نسخه های بسته نرم افزاری آفیس 2010 در سیستم جدید "آفیس وب" نیز ارائه می شوند.

برنامه جانبی "آفیس وب" استفاده از این نرم افزار را از طریق یک مرورگر اینترنت امکانپذیر می کند به طوری که کاربر بدون نیاز به نصب نرم افزار روی رایانه خود می تواند وارد اینترنت شده و به صورت آنلاین از عملکردهای آفیس استفاده کند.

"آفیس" در حال حاضر محبوب ترین نرم افزار برنامه های نوشتاری و ایجاد پرونده های متنی اداری است.

نسخه های خانگی و دانشجویی آفیس 2010 که شامل برنامه های "وورد"، "اکسل"، "پاور پوینت" و "وان نوت" است 149 دلار قیمت خواهد داشت و لیسانس این دو نسخه برای نصب بر روی سه رایانه مختلف اعتبار دارد.

برای خرید لیسانس استفاده (Product Key Card) برای یک بسته آفیس 2010 پیش نصب شده بر روی یک رایانه جدید کاربر باید 119 دلار پرداخت کند.

همچنین نسخه Office Home and Business که علاوه بر برنامه های ذکر شده مجهز به سرویس Outlook نیز هست 297 دلار قیمت دارد.

Office Professional که علاوه بر Outlook از سرویس "مایکروسافت پابلیشر" نیز برخوردار است به قیمت 499 دلار عرضه می شود.

براساس گزارش اینفورمیشن وویک، ارزانترین نسخه این نرم افزار که Office Professional Academic دارد به قیمت 99 دلار تنها در کتابفروشیهای دانشگاهها عرضه می شود.