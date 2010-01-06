  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

عفیفه در گفتگو با مهر:

نگارش فیلمنامه "در مسیر زاینده رود" آغاز شد

نگارش فیلمنامه "در مسیر زاینده رود" آغاز شد

علیرضا نادری نگارش فیلمنامه "در مسیر زاینده رود" به کارگردانی حسن فتحی را آغاز کرد.

اسماعیل عفیفه تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" در قالب اجتماعی ساخته می‌شود و به مسائل روز اجتماعی می‌پردازد. نگارش فیلمنامه توسط علیرضا نادری آغاز شده و مشغول آماده سازی مقدمات کار برای شروع مراحل تولید هستیم.

مجموعه  "در مسیر زاینده رود" مانند بیشتر مجموعه‌های فتحی آداب و رسوم ایرانیان را به تصویر می‌کشد و این مجموعه  در ماه رمضان از شبکه اول سیما پخش می‌شود. فتحی پیش از این در مجموعه‌های "میوه ممنوعه" و "اشک‌ها و لبخند‌ها" با علیرضا نادری همکاری کرده بود. 

حسن فتحی کارگردانی مجموعه‌‌های "شب دهم" ،"میوه ممنوعه"، "اشک‌ها و لبخندها"، "مدار صفر درجه" و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1012607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها