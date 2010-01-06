نگارش فیلمنامه "در مسیر زاینده رود" آغاز شد

اسماعیل عفیفه تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی "در مسیر زاینده رود" در قالب اجتماعی ساخته می‌شود و به مسائل روز اجتماعی می‌پردازد. نگارش فیلمنامه توسط علیرضا نادری آغاز شده و مشغول آماده سازی مقدمات کار برای شروع مراحل تولید هستیم.

مجموعه "در مسیر زاینده رود" مانند بیشتر مجموعه‌های فتحی آداب و رسوم ایرانیان را به تصویر می‌کشد و این مجموعه در ماه رمضان از شبکه اول سیما پخش می‌شود. فتحی پیش از این در مجموعه‌های "میوه ممنوعه" و "اشک‌ها و لبخند‌ها" با علیرضا نادری همکاری کرده بود.

حسن فتحی کارگردانی مجموعه‌‌های "شب دهم" ،"میوه ممنوعه"، "اشک‌ها و لبخندها"، "مدار صفر درجه" و ... را در کارنامه دارد.