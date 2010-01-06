سامانه بحران در خراسان رضوی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان ضمن تهیه برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه انرژی، سامانه بحران را برای تامین حداقل انرژی مورد نیاز در حوزه های مختلف تشکیل می دهد.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: مدیر ارشد وزارت نفت در خراسان رضوی به عنوان رئیس کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان است.

وی گفت: این کارگروه، مراکز و تاسیسات و تجهیزات استان و سطح بندی را شناسایی و آنان را در حوزه انرژی اولویت بندی می کند.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی هدایت و نظارت و کنترل اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و کاهش آسیب پذیری های زیرساختهای استان را از دیگر وظایف کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان عنوان کرد.

شمقدری افزود: کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان فرآیند تهیه، ذخیره و توزیع انرژی مورد نیاز خراسان رضوی از چرخه تولید تا مصرف را طرح ریزی و برنامه ریزی کرده و پیش بینی های لازم برای تامین انرژی اضطراری، آب و برق مورد نیاز استان را انجام می دهد.