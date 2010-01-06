برقراری 7 میلیون و 680 هزار تماس از سوی شهروندان با 137

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکرا... عنایتی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه افتخار ما این است که بیش از 98 درصد پیام های قابل پیگیری، انجام و نهایتا تایید شده است اظهار داشت: میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیتهای شهرداری نیز با پیشرفت قابل ملاحظه ای همراه بوده است به گونه ای که از 50 درصد در ابتدای فعالیت سامانه به بیش از 80 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم تا پایان سال نیز این میزان به 85 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه 600 موضوع در سامانه 137 دسته بندی شده است بیان داشت: بیشترین تماس شهروندان با این سامانه به ترتیب به حوزه های خدمات شهری، فنی و عمران، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، فرهنگی اجتماعی و مالی و اداری مربوط می شود به گونه ای که 75 درصد تماسها مربوط به حوزه شهرسازی است.

عنایتی ادامه داد: بیشترین میزان رضایت شهروندان نیز مربوط به حوزه فنی و عمران است که میزان 30 درصد نیز این رضایتمندی افزایش داشته است.

رئیس سامانه 137 با بیان اینکه در 9 ماهه سال جاری بیش از یک میلیون و 400 هزار بار تماس برقرار شده که بیش از 700 هزار تماس پیگیری و به نتیجه رسیده است بیان داشت: دسته بندی و تفکیک جزئی تر پیامها، آسیب شناسی از تماسها و رتبه بندی مناطق بر اساس اقدامات انجام داده در برابر پیامها، پیاده سازی مدرن و جامع واحدهای اجرایی برمبنای تماس های شهروندان و.. از جمله اقداماتی است که در سال آینده در این سامانه دنبال خواهد شد.

وی به آموزش شهروندان و 137 هزار دانش آموز با فعالیتهای این سامانه در سال جاری اشاره کرد و گفت: در نظر داریم تا پایان سال تحصیلی به 150 هزار دانش آموز دیگر نیز آموزش دهیم.