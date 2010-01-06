امضای 200 هزار زن لرستانی بر "کمپین 10 میلیون امضایی دفاع از حجاب"

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دبیر همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: کار جمع آوری امضا از دیگر زنان ایران اسلامی و دیگر کشورهای دنیا از امروز آغاز خواهد شد.

لیلا بیگدلو تصریح کرد: در این کمپین علاوه بر حمایت از اسلام به عنوان تنها دین حامی زنان از حقوق از دست رفته زنان غربی نیز حمایت خواهد شد.

وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب ضمن تاکید بر اینکه ما در مسئله زن از غرب طلبکار هستیم، افزود: در این کمپین 10 میلیون امضایی ما از غرب می خواهیم به خاطر استفاده ابزاری از زنان و ظلمی که در حق زنان غربی می شود پاسخگو باشد.

دبیر همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام با بیان اینکه این کمپین برای امضا به استانهای مختلف کشور نیز فرستاده خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال آینده بیش از 10 میلیون امضا در این زمینه جمع آوری شود.