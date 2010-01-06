مردم آلمان خواستار حذف تعطیلات کریسمس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام، برچیده شدن تعطیلات کریسمس به دنبال یک نظر سنجی پی گرفته شده که از سوی مؤسسه "آپوتیکن اومشاو" در امور مربوطه سلامتی انجام شده است.

کریسمس باید یک جشن هماهنگ باشد. اما یک چهارم از مصاحبه شوندگان (6/24 درصد) اعتراف کرده‌اند که این روزها آنها را به‌شدت تحت فشار قرار داده است چرا که باید به خیلی از امور بپردازند. زنان در این زمینه بیش از مردان تحت فشار هستند و شمار مردان تحت فشار در این ایام تقریباً 10 درصد کمتر از زنان است و به 2/19 درصد می‌رسد. 8/22 درصد از پرسش‌شوندگان نیز این جشن را به‌شدت استرس‌آور توصیف کرده‌اند و علت آن را نیز کامل بودن ضروری همه چیز برای کریسمس اعلام کرده‌اند.

یک پنجم از مصاحبه‌شوندگان (5/22 درصد) اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند کریسمس را آن‌گونه که می‌خواهند جشن بگیرند. 6/18 درصد از افرادی که به این پرسشها پاسخ داده‌اند خواستار حذف کامل کریسمس شده‌اند و صرفاً یک ششم از مصاحبه‌شوندگان (17درصد) اذعان داشته‌اند که می توان این جشن را در خانه و به‌گونه‌ای سرزنده برگزار کرد.

این ارقام برگرفته از مصاحبه‌ای است که مجله سلامتی "آپوتیکن اومشاو" در شهر «نورنبرگ» با 1917 نفر زن و مرد 14 سال به بالا انجام شده است.