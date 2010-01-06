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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

فعالیت در 6 جبهه کاری برای احداث تفرجگاه کن

فعالیت در 6 جبهه کاری برای احداث تفرجگاه کن

شهردار منطقه 22 از فعالیت همزمان چهار جبهه کاری در پروژه ساماندهی دره رود کن خبر داد و گفت: از هفته آینده با آغاز به کار دو جبهه برای احداث حوضچه آرامش شمال بزرگراه همت این تعداد به 6 جبهه کاری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن کریمیان با اعلام این خبر گفت: با تدبیر دکتر قالیباف شهردار تهران عملیات ساماندهی رودخانه کن آغاز شد. بر این اساس ساماندهی بخشی از رودخانه کن که در حد فاصل شمال بزرگراه همت تا بزرگراه رسالت قرار دارد بر عهده منطقه 22 و حدفاصل بزرگراه رسالت تا آزادراه تهران – کرج با منطقه پنج خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اصل ساماندهی این روددره با هدف مهار سیلاب انجام می شود، گفت: با توجه به فصلی بودن رودخانه کن و اهمیت اهداف زیست محیطی، اساس احداث تفرجگاه و تفریحات و امکاناتی که در آن پیش بینی شده است آب رودخانه نیست. همچنین بر خلاف وضعیت موجود، امکان دسترسی سواره به حاشیه رودخانه از بین خواهد رفت.

فاز نخست این پروژه از شمال پل شهید همت تا پل رسالت به طول 2200 متر با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان در قالب فعالیتها و قراردادهای مجزا از سوی سازمان عمران امور مناطق آغاز می شود و طی یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1012616

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