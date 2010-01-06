99 درصد آب فضای سبز شیراز به آب غیر شرب وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهزاد رونق زاده ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: سازمان فضای سبز شهرداری شیراز 99 درصد آب مورد نیاز جهت آبیاری فضاهای سبز عمومی و نیمه عمومی سطح شهر را از طریق بیش از 80 حلقه چاه عمیق تامین می کند.

وی بیان کرد: متناسب با افزایش فضای سبز شهری جهت بهبود وضعیت آب مصرفی و نیز به منظور آبرسانی به باغاتی که در اثر خشکسالی آسیب دیده اند بیش از 93 هزار متر آبرسانی فلزی و پلی اتیلن شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع همچنین سه میلیون متر مربع شبکه آبیاری قطره ای توسط سازمان اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز عنوان کرد: از سال 85 تا کنون نیز 15 حلقه چاه عمیق حفاری شده و 22 حلقه چاه نیز بعد از تجهیز به بهره برداری رسیده اند که در مجموع 80 حلقه چاه عمیق در چرخه آب رسانی به فضای سبز شهر شیراز فعال هستند.

رونق زاده با اعلام اینکه کل آب مورد استفاده فضای سبز شیراز سه هزار و 200 لیتر در ثانیه است، گفت: از 80 حلقه چاه مذکور دوهزار و 900 لیتر در ثانیه آب بدست می آید که این مقدار با 600 لیتر آبی که در ثانیه از سه رشته قنات تامین می شود بیش از آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهر شیراز را پاسخگوست.