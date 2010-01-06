100 هزار دانش آموز معلول ایرانی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز روز چهارشنبه در همایش پیشگیری از معلولیتها که با همکاری سازمان بهزیستی کشور و دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد پیشگیری از معلولیتها در جامعه امروز را یک ضرورت دانست و افزود: در این زمینه علاوه بر نقش عمده‌ای که نهادها و سازمانهای اجرایی و برنامه‌ریز مسئول از جمله سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این زمینه ایفا می‌کنند نقش تک تک اعضای جامعه در این زمینه نیز حائز اهمیت است.

کشاورز همچنین با اشاره به آمارهای کنونی از شمار معلولان و نیز دانش‌آموزان معلول اعلام کرد: در آمارهای جهانی میزان معلولیت در کشورها عمدتا دو تا سه درصد از مجموع جمعیت هر کشور عنوان شده است.

وی افزود: اما در کشور ما تعیین دقیق آمار معلولان کشور بستگی به نوع تعریفی که از معلولیت انجام می‌شود دارد چرا که معلولیت هم می‌تواند معلولیتهای جسمی یا ذهنی را شامل شود و هم می‌توان تعریف آن را در مواردی چون فقر فرهنگی و موارد مشابه آن گنجاند لذا در معنای وسیع معلولیت مجموعه‌ای از این شاخصها را تحت پوشش قرار می‌دهد که در ارائه آمار کلی از معلولان کشور باید تمامی این شاخصها مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول آموزش و پرورش در عین حال با تاکید بر این که توانمندسازی کودکان معلول و دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه صرفا با پذیرابودن و پاسخگو بودن نظام آموزشی کشور تقویت می‌شود خاطرنشان کرد: تامین آموزش پایه و کارآموزی حرفه‌ای نقش بسیار مهمی در تقویت توانمندسازی معلولان در جامعه دارد.

وی در ادامه "مشارکت ملی"، "ایجاد اشتغال" و "فرصتهای شغلی" را از مهمترین راههای رفع تنگناهای معلولان عنوان کرد و گفت: ورود خیران کشور به توسعه امکانات آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان استثنایی ضرورتی برای جامعه امروز کشور است.