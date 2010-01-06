خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران به بهره بردارى رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که امروز چهارشنبه برگزار شد ، دکتر محمود احمدی نژاد و قربان‌ قلی بردی‌ محمد اف روسای جمهور ایران و ترکمنستان، روابط تهران و عشق آباد را عمیق، دوستانه و مستحکم برشمردند و این همکاری گازی را نقطه عطفی در روابط دو کشور دانستند.

هنگام ورود رئیس جمهور به دولت آباد محل افتتاح طرح، مسئولان محلی، ریش سفیدان و مردم منطقه در مراسمی از احمدی نژاد استقبال کردند.

طول خط لوله گاز دولت آباد؛ سرخس؛‌ خانگیران بیش از 30 کیلومتر و قطر آن نیز 1020میلیمتر و ظرفیت سالانه انتقال آن حدود 12میلیارد متر مکعب است.در میدان گازی دولت آباد هم اکنون بیش از 300 حلقه چاه فعال است.

با ساخت این خط لوله که 150 کیلومتر آن در خاک ایران است، سقف واردات سالانه گاز از ترکمنستان با 8 میلیارد متر مکعب افزایش، به 14 میلیارد متر مکعب می رسد.

همچنین با تکمیل این خط جدید در مرحله نخست، انتقال گاز از ترکمنستان به ایران روزانه33 میلیون متر مکعب خواهد بود و در مراحل بعدی این ظرفیت تا50 میلیون متر مکعب قابل افزایش است.

حوزه گازی دولت آباد ترکمنستان در سال 1974 کشف شد.