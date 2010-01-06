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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۵

با حضور شهردار تهران/

تلاشگران عرصه ادب و هنر پایداری تجلیل می‌شوند

هنرمندان و تلاشگران عرصه ادب و هنر که در دو سال اخیر در حوزه ادب و هنر پایداری آثاری را خلق کرده‌اند روز شنبه 19 دی ماه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در فرهنگسرای ارسباران تقدیر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشاری معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این باره گفت: این تجلیل همچنین تاکیدی بر ضرورت و اهمیت ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس و گسترش فرهنگ جبهه و شهادت است که بدون شک جامعه و حوزه نشر ما برای پایداری و استقامت بیشتر در مقابل حوادث مختلف نیازمند به آن است تا با تکیه به این پشتوانه عظیم فرهنگی از برکات آن استفاده و بهره ببرد.

وی با اشاره به تلاش مدیریت شهری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جهت ترویج فرهنگ مقاومت اظهار داشت: هدف ما توجه به این عرصه و تلاشگران این حوزه و ارائه برنامه‌های مختلف برای مخاطبان به خصوص نسل جوان شهر تهران است.

مشاری افزود: امیدوارم به کمک هنرمندان عرصه حوزه ادب و هنر پایداری و به کارگیری ظرفیتهای مختلف شهر زمینه انتقال و پیوند نسل جوان را به ارزشهای متعالی و بازماندگان قافله ایثار و شهادت ایجاد کنیم.

کد مطلب 1012624

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