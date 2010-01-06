به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشاری معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این باره گفت: این تجلیل همچنین تاکیدی بر ضرورت و اهمیت ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس و گسترش فرهنگ جبهه و شهادت است که بدون شک جامعه و حوزه نشر ما برای پایداری و استقامت بیشتر در مقابل حوادث مختلف نیازمند به آن است تا با تکیه به این پشتوانه عظیم فرهنگی از برکات آن استفاده و بهره ببرد.

وی با اشاره به تلاش مدیریت شهری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جهت ترویج فرهنگ مقاومت اظهار داشت: هدف ما توجه به این عرصه و تلاشگران این حوزه و ارائه برنامه‌های مختلف برای مخاطبان به خصوص نسل جوان شهر تهران است.

مشاری افزود: امیدوارم به کمک هنرمندان عرصه حوزه ادب و هنر پایداری و به کارگیری ظرفیتهای مختلف شهر زمینه انتقال و پیوند نسل جوان را به ارزشهای متعالی و بازماندگان قافله ایثار و شهادت ایجاد کنیم.

