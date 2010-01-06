آب بهای پرداختی از سوی مشترکان یک سوم قیمت تولید است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد تربتی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 11 درصد مشترکان آب شرب در شهرهای استان کرمان زیر هفت متر مکعب مصرف دارند و از پرداخت آب بها معاف هستند و 51 درصد مشترکان نیز مصرفی بین هفت متر مکعب تا الگوی مصرف دارند که تنها یک بیستم قیمت تمام شده آب را می پردازند.

تربتی در خصوص دلایل تنگناهای مالی این شرکت افزود: اعتبار این شرکت نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است که یکی از عوامل اصلی که شرکت را در تنگنا قرار داده است بهای آب مصرفی پرداخت شده توسط مشترکان در مقابل قیمت تمام شده آب شرب است که میانگین بهای پرداخت شده بابت هر متر مکعب آب شرب تقریبا یک سوم قیمت تمام شده است.

وی تصریح کرد: انتظار و توقع داریم همانگونه که مصرف کنندگان انتظار دسترسی به آب شرب با کیفیت و کمیت مطلوب را در طول سال دارند ما را هم با پرداخت به موقع آب بها از حقوق مان محروم نکنند.

وی به برخی فعالیتها در سال اصلاح الگوی مصرف برای بهینه سازی مصرف آب هم اشاره کرد و گفت: در طول سال جاری و در 9 ماه گذشته تعویض کنتورهای خراب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 5.99 درصدی داشت و به 21 هزار و 478 مورد رسید.

تربتی ادامه داد: عملکرد توسعه و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب شهرهای استان نسبت به سال گذشته 5.15 درصد و در بخش اصلاح شبکه 19 درصد افزایش داشته است که مجموعا از حدود 459 کیلومتر به 530 کیلومتر افزایش داشته است.

تربتی تاکید کرد که در مقایسه با اصلاح و بازسازی شبکه در کشور بالاترین رتبه را داشته ایم و در سال گذشته بیش از 5.2 برابر تعهدات بودجه و امسال بیش از آن عملکرد داشته ایم.

وی در مورد حجم آب تولیدی امسال گفت: چهار درصد افزایش واگذاری انشعاب نسبت به سال گذشته داشتیم اما با به نتیجه رسیدن برنامه های اصلاح الگوی مصرف در تولید آب دو درصد کاهش داشته ایم و البته وضعیت درآمدهای شرکت نشان می دهد وضعیت مصرف نسبت به گذشته مطلوب تر شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان کرمان گفت: امسال حوادث شبکه اصلی هفت درصد و حوادث شبکه فرعی خط انتقال آب در استان کرمان 22 درصد کاهش داشته است که این به معنای کاهش هدررفت آب و جلوگیری از آلودگی ثانویه آب ناشی از حوادث است.