توضیحات دو نماینده در خصوص گزارش مجلس از ماجرای کهریزک

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در خصوص بررسی حوادث بازداشتگاه کهریزک گفت: این موضوع در جلسات کمیته و از جمله با حضور قاضی مرتضوی مورد بررسی قرار گرفت اما باید اذعان داشت این بررسیها قضایی نبوده و ما هنوز نمی توانیم به صورت قطعی درباره مقصر بودن شخص وی سخن بگوییم.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است.

اسداللهی خاطرنشان کرد: کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات برخی از نیروهای انتظامی و دستورات قضائی صادره نیز بررسیهایی داشته و تذکرات لازم را داده است.

در همین زمینه فرهاد تجری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این گزارش قرار بود چهارشنبه و در آخر وقت به رئیس مجلس داده شود و با توجه به اینکه آقای لاریجانی در صحن حضور نداشت گزارش نیز ارائه نشده است بنابراین تعجب می کنم چطور این گزارش به دست رسانه ها رسیده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی که این اخبار را منتشر می کنند باید اعلام کنند گزارش محرمانه کمیته را از کجا بیرون آورده اند که در آن مطلبی علیه فلان شخصیت قضایی درج شده است.

تجری با تاکید بر اینکه در نتیجه گزارش هیچ نامی از کسی برده نشده است اظهار داشت: ما در نتیجه این تحقیق حتی نام مامورین متخلف ماجرای کهریزک را با توجه به اینکه جرمشان محرز نشده اعلام نکرده ایم زیرا خلاف قانون است و صلاحیت تشخیص اینکه فردی مقصر است و جرمی بر عهده وی بوده یا نه نیز بر عهده ما نیست و وظیفه محاکم قضایی است.

این عضو کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشتگاهها در حوادث پس از انتخابات با تاکید بر اینکه تحقیقات و بررسیهای انجام گرفته از سوی کمیته به صورت کلی و جامع بوده است تصریح کرد: در این گزارش ما روند را کلی گفته ایم که مشکلاتی در فلان زمینه ها وجود داشته و لازم است دستگاههای ذیربط آن را بررسی کنند. نتیجه را نیز قاعدتا سازمان قضایی نیروهای مسلح باید اعلام کند.

وی افزود: در نتیجه این گزارش اشاره شده که تخلفاتی در بخش قضایی و انتظامی صورت گرفته اما اینکه آقای مرتضوی را به عنوان مقصر اصلی اعلام کنیم ، نبوده است.

یادآوری می شود برخی از رسانه ها امروز به نقل از نتیجه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس مقصر اصلی ماجرای کهریزک که منجر به کشته شدن 3 تن از بازداشت شدگان از جمله محسن روح الامینی شد را دادستان سابق تهران معرفی کردند . در عین حال سعید مرتضوی نیز با رد اتهامات مطرح شده علیه خود اعلام کرده که در زمان مورد نظر مشغول تدوین پایان نامه دکترای خود بوده است.

دادستان سابق تهران هم اکنون به درخواست دولت از قوه قضائیه به قوه مجریه منتقل و با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است.