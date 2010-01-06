نبود اسناد مالکیت زمینهای روستایی در کرج مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر گروسی با تاکید بر همکاری بیشتر ادارات آبفا، منابع طبیعی و بنیاد مسکن برای حل مشکلات روستاییان افزود: در زمینه حمل و نقل روستایی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم که آسفالت کشی راه های روستایی و کمک سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی در رفع آن بی تاثیر نیست.

وی نمایندگان مردم در شوراها را به پیگیری بیشتر مشکلات روستاییان فراخواند و ادامه داد: برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها نیازمند توسعه خدمات رسانی هستیم که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

گروسی از فرماندار شهرستان کرج خواست در زمینه همراهی ادارات خدمات رسان با اعضای شوراهای شهر و روستا عنایت بیشتری داشته باشد.

رئیس شورای شهرستان کرج نیاز روستاها به ساخت و سازهای جدید و احداث مراکز خدماتی چون مدرسه، درمانگاه، فرهنگسرا و کتابخانه را مستلزم تامین بودجه و نیز همکاری دستگاه های اجرایی دانست و گفت: ناهماهنگی هایی وجود دارد که امیدواریم رفع شود.