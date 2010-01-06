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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

امروز بررسی شد؛

گزارش دومعاون رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

گزارش دومعاون رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

در جلسه امروز هیئت دولت محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ونسرین سلطانخواه معاون علمی وفن آوری رئیس جمهور گزارشهایی را ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران، دکترنسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ، گزارش جامعی از وضعیت کشور در حوزه پژوهش و فناوری ارائه کرد.

مجید دوستعلی در تشریح جلسه هیئت وزیران، اظهار داشت: بر اساس رویکرد رئیس جمهور در دولت دهم، جلسات چهارشنبه هیئت وزیران به بررسی مسایل کلان و گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف و بیان مشکلات و چالش ها و پیشرفت های کشور و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور تسریع در ارائه خدمات به ملت شریف ایران اختصاص یافته است.

دبیر هیئت دولت افزود: در همین راستا، ‌در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست آقای رحیمی معاون رئیس جمهور برگزار شد، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گزارش جامعی از وضعیت علوم، فناوری و پژوهش و مشکلات موجود ارائه و بر بهره‌گیری از عناصر کارآمد و استفاده از همه توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور و تسهیل امور مربوط به بنیاد نخبگان، دفتر فنآوری‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

به گفته دبیر هیئت دولت، ‌سلطانخواه در گزارش خود فعالیت هایی که در راستای همگرایی و هماهنگی دستگاهها در بحث پژوهش صورت گرفته را روشن و امید بخش عنوان کرد.

دوستعلی اضافه کرد: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این جلسه همچنین بر پیگیری اجرای برنامه‌های معاونت و بنیاد ملی نخبگان از جمله تهیه اسناد فن‌آوری‌های راهبردی باقی مانده مثل میکروالکترونیک و گیاهان دارویی، تداوم حمایت از طرح‌های کلان ملی از جمله رصدخانه، ابررایانه و شتابگر ملی، گسترش دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان و گسترش چتر حمایتی بنیاد نخبگان به نخبگان هنری، حوزوی و کسب کار که در بنا آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی پیش‌بینی شده است تاکید کرد.

به گفته دبیر هیئت دولت، همچنین میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه گزارش جامعی از فرآیند بررسی و تصویب نهایی لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

دبیر هیات دولت خاطر نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور و اعضای دولت نیز پس از استماع این گزارش ها،‌ دیدگاهها و راهکارهای خود را در این باره ارائه کردند و بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه فناوری و پژوهش تاکید کردند.

کد مطلب 1012631

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