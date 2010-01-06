گزارش دومعاون رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران، دکترنسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ، گزارش جامعی از وضعیت کشور در حوزه پژوهش و فناوری ارائه کرد.

مجید دوستعلی در تشریح جلسه هیئت وزیران، اظهار داشت: بر اساس رویکرد رئیس جمهور در دولت دهم، جلسات چهارشنبه هیئت وزیران به بررسی مسایل کلان و گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف و بیان مشکلات و چالش ها و پیشرفت های کشور و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور تسریع در ارائه خدمات به ملت شریف ایران اختصاص یافته است.

دبیر هیئت دولت افزود: در همین راستا، ‌در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست آقای رحیمی معاون رئیس جمهور برگزار شد، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گزارش جامعی از وضعیت علوم، فناوری و پژوهش و مشکلات موجود ارائه و بر بهره‌گیری از عناصر کارآمد و استفاده از همه توان علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور و تسهیل امور مربوط به بنیاد نخبگان، دفتر فنآوری‌ها و ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

به گفته دبیر هیئت دولت، ‌سلطانخواه در گزارش خود فعالیت هایی که در راستای همگرایی و هماهنگی دستگاهها در بحث پژوهش صورت گرفته را روشن و امید بخش عنوان کرد.

دوستعلی اضافه کرد: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این جلسه همچنین بر پیگیری اجرای برنامه‌های معاونت و بنیاد ملی نخبگان از جمله تهیه اسناد فن‌آوری‌های راهبردی باقی مانده مثل میکروالکترونیک و گیاهان دارویی، تداوم حمایت از طرح‌های کلان ملی از جمله رصدخانه، ابررایانه و شتابگر ملی، گسترش دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان و گسترش چتر حمایتی بنیاد نخبگان به نخبگان هنری، حوزوی و کسب کار که در بنا آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی پیش‌بینی شده است تاکید کرد.

به گفته دبیر هیئت دولت، همچنین میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه گزارش جامعی از فرآیند بررسی و تصویب نهایی لایحه هدفمندی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

دبیر هیات دولت خاطر نشان کرد: معاون اول رئیس جمهور و اعضای دولت نیز پس از استماع این گزارش ها،‌ دیدگاهها و راهکارهای خود را در این باره ارائه کردند و بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه فناوری و پژوهش تاکید کردند.

