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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

رئیس شورای پاپی آزادی دینی در کشورهای اسلامی را مورد تجلیل قرار داد

رئیس شورای پاپی آزادی دینی در کشورهای اسلامی را مورد تجلیل قرار داد

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان درحالی که از تمام ملل دنیا خواست برای تقویت حقوق آزادی دینی در قوانین ملی خود تلاش کنند، آزادی دینی در کشورهای اسلامی را مورد تجلیل قرار داد و جهالت نسبت به اسلام را تقبیح کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کاتولیک کالچر، کاردینال ژان لوئیس توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان که طی سالهای 1990 تا 2003 به عنوان وزیر امور خارجه واتیکان فعالیت کرده و در سال 2007 به عنوان رئیس این شورای پاپی منصوب شده طی گفتگویی با روزنامه لوسترواتوره رومانو واتیکان گفت: درحال حاضر آزادی دینی در بسیاری از کشورهای اسلامی برای مثال در کشورهای حاشیه خلیج فارس تضمین شده است، در این منطقه مسیحیان تساهل در جامعه را احساس می کنند.

وی همچنین در مورد همه پرسی سوئیس پیرامون با منع ساخت مناره اظهار داشت که به طور طبیعی هماهنگی ساخت فضایی با خط افق شهر، بافت فرهنگی و پیچیدگی قوانین و هنجارهایی که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند حائز اهمیت و ضروری است.

وی در عین حال فضا و احساس وحشتی را که با این همه پرسی عجین شده را هشدار دهنده توصیف کرد و در ادامه جهالت نسبت به اسلام را تقبیح کرد و گفت: آیا این افرادی که بی علت از مسلمانان وحشت دارند تا کنون قرآن را بازکرده اند یا خیر.

کد مطلب 1012632

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