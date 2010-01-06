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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

"نفاق" بر اساس تفسیر موضوعی آیات قرآن بررسی می‌شود

"نفاق" بر اساس تفسیر موضوعی آیات قرآن بررسی می‌شود

"نفاق" بر اساس تفسیر موضوعی آیات قرآن کریم، طی 12 برنامه روزهای پنجشنبه در برنامه مصباح رادیو قرآن بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه موضوعاتی چون تعریف نفاق، نفاق درونی انسان ها، شعارهای منافقین، رفتارهای اعتقادی منافقین، اخلاق منافقین، رفتار سیاسی منافقین، نگاه خدا به منافقین، رفتار متناسب حاکمیت با منافقین، رفتار مردم در برابر فتنه ی خط نفاق و چه کنیم که گرفتار نفاق نشویم؟" براساس تفسیر موضوعی آیات قرآن کریم بررسی خواهند شد.

در برنامه این هفته مصباح که به کارشناسی حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی پخش می شود "تعریف نفاق" از منظر قرآن بررسی خواهد شد.

این برنامه پنجشنبه ها از ساعت 20 الی 21 از رادیو قرآن پخش می‌شود .

کد مطلب 1012634

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