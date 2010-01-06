واکنش وزارت خارجه به خبر بازداشت زائران ایرانی در عراق

رامین مهمانپرست که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر زندانی شدن جمعی از ایرانیان در عراق به دلیل ورود غیرقانونی به این کشور تاکید کرد: وزارت امور خارجه موضوع بازداشت جمعی از هموطنان در عراق را پیگیری می کند، اما ما همچنان از مردم عزیز درخواست می کنیم از ورود بدون مجوز به عراق اجتناب کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی هموطنان به خاطر ارادت به اهل بیت به مناسبت های مذهبی به صورت غیر قانونی وارد عراق می شوند و با پیگیری های وزارت خارجه هرچند وقت یک بار جمعی از این عزیزان آزاد می شوند اما دوباره عده ای دیگر به این خاطر در عراق زندانی می شوند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان خواست با توجه به شرایط کشور عراق و نیز برخورد سرسختانه این کشور با وارد شوندگان غیرمجاز برای زیارت عتبات عالیات تنها از مسیرهای قانونی تعریف شده و با تورهای مشخص قانونی برای سفر به عراق اقدام کنند.

مهمانپرست در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش های وزارت امور خارجه مشکل ایرانیان زندانی در عراق حل شود.