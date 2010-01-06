به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه‌ بین‌الملل نمایش‌های "17‌ دی‌ کجا بودی؟" به کارگردانی امیرضا کوهستانی، "خانه" به کارگردانی کیومرث مرادی،"خنکای ختم خاطره" به کارگردانی نیما دهقان، "عشق لرزه" به کارگردانی سهراب سلیمی، "لیرشاه" به کارگردانی آرش دادگر، "داستان یک پلکان" به کارگردانی رضا گوران، "تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث" به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و "مکبث" به کارگردانی رضا ثروتی در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره‌ امسال روی صحنه خواهند رفت.

در بخش میهمان بین‌الملل نمایش‌های "گالیله" به کارگردانی داریوش فرهنگ، "اپرای مولوی" به کارگردانی بهروز غریب‌پور، "باغ مرگ" به کارگردانی سیامک احصایی، "ساعت صفر" به کارگردانی آتیلا پسیانی، "رمولوس کبیر به کارگردانی نادر برهانی‌مرند، "گل" به کارگردانی یاسر خاسب در بخش نمایش‌های ایرانی میهمان بین‌المللی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه می‌رود.

بیست ‌و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری حسین پارسایی از دوم تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.