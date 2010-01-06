چهار هزار اثر به دبیرخانه جشنواره هشتمین خورشید ولایت ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا کلانتری ظهر چهارشنبه در نشست خبری سومین جشنواره سراسری فرهنگی و هنری هشتمین خورشید ولایت در مشهد افزود: سومین جشنواره فرهنگی هنری هشتمین خورشید ولایت با همکاری بنیاد فرهنگی رضوی در سراسر کشور برگزار می شود که به دلیل اینکه سازمان بسیج دانش آموزی قشر اثرگذاری در درون مدرسه است کاری مشترک را با بنیاد فرهنگی رضوی آغاز کرده ایم.

معاون فرهنگی سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: در حال حاضر پنج میلیون دانش آموزش در سراسر کشور عضو بسیج دانش آموزی هستند که با توجه به گروه های فرهنگی و ادبی که در سازمان وجود دارد سازمان دهی شده اند.

کلانتری با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره افزود: در حال حاضر بیش از چهار هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره از 28 استان کشور رسیده که پیش بینی می شود این تعداد تا پایان مهلت ارسال آثار به شش هزار اثر برسد.

مدیر بنیاد فرهنگی رضوی نیز گفت: اولین دوره جشنواره هشتمین خورشید ولایت در سال 86 آغاز شد که با توجه به استقبال زیادی که توسط دانش آموزان در سراسر کشور شد باعث شد تا سومین دوره را نیز برگزار کنیم.

مجید واله خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه برای ارتباط جوانان و نوجوانان با فضائل معنوی زیارت امام رضا(ع)، پرداختن به جلوه های زیارت، شناختن نخبگان فرهنگی و هنری نوجوانان و ایجاد زمینه تفکر و تدبر در خصوص امام شناسی و شناخت شخصیت امام رضا(ع) از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره به موضوعات امام رضا(ع)، نوجوان و زیارت برگزار می شود، افزود: این جشنواره در رشته های شعر، قصه، دلنوشته و خاطره، نقاشی، عکس، نشریه غیر حرفه ای، خوشنویسی و نمایش های کوتاه برگزار می شود.

واله با اشاره به اینکه در سال گذشته در هشت رشته در مجموع 130 برگزیده داشتیم، تصریح کرد: امسال نیز در رشته های مختلف جشنواره 180 برگزیده در مقاطع راهنمایی و متوسطه خواهیم داشت.

وی به برگزاری این جشنواره در سال آینده به صورت بین المللی خبر داد و گفت: قصد داریم این جشنواره را در سال آینده به صورت بین المللی برگزار کنیم که در این زمینه با مدارس اسلامی خارج از کشور که توسط دولت ایران حمایت می شوند و مدارس ایرانی خارج از کشور هماهنگ خواهد شد.