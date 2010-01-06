به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسئول مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان لامرد در این خصوص به خبرنگاران گفت: در سال جاری با ورود چهار دستگاه تراکتور نیوهلند، چهار دستگاه اسکریپر لیزری، یک دستگاه خاکورز مرکب و یک دستگاه کشت مستقیم، تحول اساسی در عرصه مکانیزاسیون شهرستان لامرد صورت گرفته است.

محمدرضا منصوری اضافه کرد: به این ترتیب نه تنها کشاورزان به خواسته خود مبنی بر تسطیح شدن زمین زراعی خود می رسند بلکه با بهره مندی از آخرین فناوری روز دنیا، خاکورزی و کاشت محصولات مختلف به روش حفاظتی انجام می شود.

در سال جاری بالغ بر 200 هزار هکتار از اراضی گندم، کنجد و کلزا در شهرستان لامرد به روش بی خاکورزی کاشته شده و انتظار می رود تا پایان سال جاری زراعی حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان نیز با روش کم خاکورزی و با استفاده از دستگاه خاکورز مرکب مورد بهره برداری قرار گیرد.

45 دستگاه تراکتور بین کشاورزان سپیدانی توزیع شد

به منظور افزایش ضریب مکانیزاسیون ناوگان ماشین آلات کشاورزی و کاهش هزینه های تولید در شهرستان سپیدان حدود 45 دستگاه تراکتور سبک و نیمه سنگین از ابتدای سال جاری تاکنون در مناطق مختلف این شهرستان بین کشاورزان و باغداران توزیع شد.

مسئول واحد مکانیزاسیون جهاد کشاورزی این شهرستان در این خصوص گفت: از این تعداد 30 دستگاه تراکتور سبک زراعی، 9 دستگاه تراکتور سنگین و شش دستگاه تراکتور باغی بوده که با 80 درصد اعتبارات مربوطه از طریق منابع بانکی و 20 درصد از طریق متقاضیان تامین اعتبار شده است.

رستگاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در 660 هکتار از اراضی کشاورزی سپیدان عملیات خاکورزی حفاظتی انجام شده و موجب حفظ بقایای گیاهی، بالا بردن هوموس خاک، کاهش تردد ماشین آلات در مزرعه و افزایش راندمان آبیاری شده است.

کشت گندم در آباده به 20 هزار هکتار رسید

با اتمام فصل کشت گندم در سال زراعی جاری، کشت این محصول در شهرستان آباده به بیش از 20 هزار هکتار رسید.

کارشناس مسئول زراعت مدیریت جهاد کشاورزی آباده در این خصوص گفت: از این 20 هزار هکتار 11 هزار و 600 هکتار گندم آبی و هشت هزار و 500 هکتار نیز گندن دیم بوده ضمن اینکه کشت گندم دیم در این شهرستان در مقایسه با سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است.

محمدی نیا علت این افزایش را عملکرد خوب مزارع دیم در سال گذشته به خاطر بارندگی های بهاری مناسب در مناطق مختلف شهرستان آباده عنوان کرد.