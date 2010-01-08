به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این مجموعه هم اکنون مشغول گرفتن سکانسهایی در شهر ساوه هستند و پس از دو هفته برای ادامه کار راهی شهرک سینمایی خواهند شد. البته بخشهایی از این مجموعه قرار است در فرانسه تصویربرداری شود.
"کلاه پهلوی" ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال میکند که پس از ادامه تحصیل در فرانسه به ایران میآید و در شهری کوچک فرماندار میشود. در همین زمان با صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان او موظف به اجرای این فرمان است، اما...
داریوش فرهنگ، امین حیایی، امیرعلی دانایی، داریوش کاردان، شقایق فراهانی، رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، ماهچهره خلیلی، فرهاد آئیش، جمشید شاهمحمدی، رضا فیاضی، بهاره افشار، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، عباس امیری، صالح میرزاآقایی، آناهیتا نعمتی، کاظم افرندنیا، شهره لرستانی، نیلوفر خوش خلق، سیروس گرجستانی، فرشید ابراهیمیان، داود رشیدی، بیوک میرزایی و نادر سلیمانی بازیگران مجموعه هستند.
رضا قدیانی دستیار کارگردان، فتانه محسنی منشی صحنه، مجتبی وحیدی برنامهریز، حسن قلیزاده مدیر تصویربرداری، مشکین مهرگان مسعودی طراح صحنه، محمدامین کمال دکوراتور، سارا خالدی طراح لباس، مهین نویدی طراح گریم، بهمن حیدری صدابردار و مریم تختکشیان عکاس در تولید "کلاه پهلوی" همکاری دارند که محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است.
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