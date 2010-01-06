تدوین آینده نگاری فناوری ایران با مشارکت خبرگان/ ضرورت تداوم آینده نگاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آریا الستی روز چهارشنبه در همایش ملی آینده نگاری فناوری ایران 1404 در کتابخانه ملی با بیان این مطلب افزود: پیشنهاد می کنیم فعالیت های حوزه آینده نگاری به صورت مداوم در کشور انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور عمده ترین خروجی‌ آینده نگاری‌ها را تاثیر بر سیاست گذاران دانست و افزود: توسعه تفکر بلندمرتبه، ایجاد زبان ارتباطی در جامعه علمی، ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف در طراحی فعالیت‌ها و ایجاد تعهد در پایبندی به نتایج از کارکردهای آینده نگاری هستند.

وی به ضرورت برنامه‌های آینده نگاری پایلوت اشاره و خاطرنشان کرد: آشنا بودن خبرگان با آینده نگاری، کسب تجربه برای متخصصان، ایجاد اطمینان میان سیاستگذاران و ترغیب برای بهره‌گیری از آینده نگاری، سرمایه‌گذاری در آن، گران بودن فعالیت‌های آینده نگاری، مشکلات عمده و پتانسیل‌های خاص آن برای ایران، از جمله ضرورت‌های این طرح پایلوت محسوب می‌شود.

الستی با اشاره به تجربیات مثبت کشورهای مختلف در آینده نگاری از جمله ژاپن، گفت: آینده نگاری ‌های منطقه ‌ای و بخشی در حال رشد هستند و از چندین روش متنوع برای استفاده از فناوری ‌های محوری که به سمت موضوعات اجتماعی در حال حرکت هستند، آینده نگاری ترسیم می شود.

وی افزود: آینده نگاری با ضرورت‌های بسیاری از جمله آشنا بودن خبرگان با آینده نگاری، کسب تجربه برای متخصصان کشور، شناسایی محیط آینده نگاری، ایجاد اطمینان میان سیاست گذاران، ترغیب برای بهره گیری از آینده نگاری و سرمایه گذاری بر آن و همچنین شناسایی مشکلات عمده و پتانسیل خاص آن برای ایران ترسیم می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطرنشان کرد: طرح پایلوت آینده نگاری فناوری ایران 1404 "پامفا" با ویژگی‌های خاصی از جمله همکاری با سازمانهای مختلف کشور و مشارکت بالای خبرگان با هزینه کم ترسیم شده است.