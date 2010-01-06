برخی محرومیتهای اجتماعی نقش بازدارندگی از جرم را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جمع مسئولان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: ایجاد اعتدال بین ضرورت زندان و مشکلات فراروی آن ضروری است و با توجه به اینکه در عصر کنونی وجود زندان یک ضرورت است و در جامعه ما افرادی هستند که از حدود اخلاقی و دینی تجاوز می‌کنند و حاضر نیستند در مسیر قانون، اخلاق و دین عمل کنند و با تذکر و نصیحت هم مشکل آنان حل نمی‌شود.

وی گفت: در روایات، تعبیر حبس در چند مورد معدود آمده ولی هیچیک اصل و ضرورت وجود زندان در عصر کنونی را انکار نمی‌کند و اصل این سیاست که زندان امر عرضی است و از باب ضرورت به جامعه تحمیل می‌شود را باید بپذیریم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در زندان کرامت انسانی محدود می‌شود و این محدودیت می‌تواند در تغییر شخصیت وی مؤثر باشد افزود: بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در امور روانشناختی در زندانها یک ضرورت اجتناب ‌ناپذیر است ولی می‌تواند زمینه اصلاح بسیاری از مجرمان را به دنبال داشته باشد چون هرگز زندان هدف نیست.

آیت ا... آملی لاریجانی سیاست قوه قضائیه را زندان‌زدایی دانست و اظهار داشت: سیاست آن است که بحث مجازات زندان را تا جایی که ممکن است و به حالت بازدارندگی آن صدمه نزند تقلیل دهیم و در اعمال مجازاتها از برخی محرومیت‌های اجتماعی که بیشتر می‌تواند نقش بازدارندگی داشته باشد به عنوان مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنیم.

وی درخصوص برنامه‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها گفت: زندان هدف نیست بلکه یک ضرورت است و بخشهای اصلاحی و تربیتی با توجه به آثار معنوی فراوان آن باید در زندانها تقویت شود و همچنانکه مقام معظم رهبری نیز به دفعات سفارش داشته‌اند باید توجه جدی به امور معنوی در زندانها بشود.

رئیس قوه قضائیه اصل طبقه‌بندی زندانیان را نیز بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: بحث طبقه‌ بندی زندانها که به حمدا... از دوره گذشته بر آن تاکید شده است باید با شتاب بیشتری در تمام زندانها اجرا شود و امیدواریم با ارتقای سطح بودجه قوه‌قضائیه در اجرای کامل این امر ضروری تسریع شود.

وی بر اجرای یکسان قوانین برای تمامی شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای قوانین باید برای همه افراد آحاد جامعه یکسان باشد و خدشه در اعمال مجازاتها، تضعیف روح قانونگذاری و بی‌اعتباری احکام قضایی را در پی خواهد داشت که لطمات جبران‌ناپذیر آن متوجه جامعه خواهد بود بنابراین در اعطای مرخصی به زندانیان قانون به طور یکسان برای همه رعایت شود.