مدگرایی و تجمل گرایی تهدید کننده منزلت زنان است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام با تقدیر از برگزار کنندگان این همایش، اظهار داشت: برگزاری این همایش کار بسیار خوب و ارزشمندی است که در لرستان رقم خورد.

وی افزود: بدون تردید این اقدامات علاوه بر تاثیر مثبت در جامعه سبب می شود که با گردهمایی کسانیکه در عرصه اجتماعی فعالیت می کنند با تبادل نظر و گرد هم آمدن بتوانند اهداف والای اسلام و مکتب اهل بیت را در جامعه پیاده کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی ایران در جهان، تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو برای جهان اسلام تلقی می شود و به لحاظ ارائه الگوهای حجاب و عفاف در جایگاه بالایی قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برخی آیات و روایات در زمینه عفاف و حجاب، افزود: اهتمام قرآن و سنت بر مسئله حجاب و عفاف چیزی جز حفظ منزلت و جایگاه زن مسلمان نیست.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تبیین فلسفه حجاب در قرآن، عنوان کرد: خداوند در آیه 31 سوره مبارکه نور هدف از عفاف و حجاب زنان را حفظ منزل زن مسلمان عنوان می کند و از حجاب به عنوان مایه سعات و رستگاری زن نام می برد.

وی با اشاره به آیه 52 سوره احزاب در زمینه حجاب، تصریح کرد: در این آیه نیز خداوند در تعبیر بسیار دقیق و زیبایی حجاب را سبب پاکی و طهارت روح و جسم زنان مطرح می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حجاب و عفاف را مایه امنیت و آرامش زن در جامعه دانست و بیان داشت: حجاب یکی از برجسته ترین رفتارهای یک زن مسلمان است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از برجسته ترین ارزشهای رفتاری زن در حجاب او قرار دارد، عنوان کرد: انتقال فرهنگ عفاف و حجاب برای جامعه یک ضرورت است و همه موظفند این فرهنگ با ارزش را به جامعه منتقل کنند.

حجت الاسلام میرعمادی گسترش فرهنگ حجاب را به عنوان عامل پاکی و طهارت ارزیابی کرد و افزود: همه باید در راستای معرفی این فرهنگ در قالب فرهنگ اصیل دینی فعالیت کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی عوامل تهدید کننده عفاف و حجاب در جامعه، یادآور شد: برهنگی و بی حجابی عامل تهدید کننده منزلت زن در جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مدگرایی و تجمل گرایی را از دیگر عوامل تهدید کننده منزلت زن ارزیابی کرد و گفت: سیاست تساهل و تسامح نیز یکی دیگر از عوامل تهدید کننده منزلت زن در جامعه محسوب می شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تهدید استکبار جهانی برای منزلت و کرامت زن در جامعه به یادآوری کشف حجاب رضاخانی پرداخت و گفت: مقاومت زنان مسلمان در زمینه کشف حجاب ستودنی است.

وی به برخی قوانین کشورهای غربی در زمینه ممانعت از تحصیل و فعالیت زنان محجبه اشاره کرد و افزود: این امر نشان از روحیه استعماری برخی کشورها دارد.

وی با اشاره به برخی اظهارات مدعیان دروغ حقوق بشر که حجاب را مانع حضور زنان در جامعه می داند، تصریح کرد: امروز نباید ما به هجمه شدید دشمنان نسبت به حجاب که پاکدامنی جامعه را هدف قرار داده است بی توجه باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد حفظ منزلت زن در سایه عفاف و حجاب را از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواند و یادآور شد: باید تلاش کرد که فرهنگ غنی و ارزشمند اسلامی را به عنوان یک فرهنگ پایدار به دنیا معرفی کرد.