اهدای پلاسمای خون به رشد 98 درصدی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شاه‌بختی مدیر مرکز جمع‌آوی پلاسمای بیودارو با بیان این مطلب افزود: با افزایش 98 درصدی اهدای پلاسما در این مرکز، تولید پلاسما و در نهایت تولید داورهای مشتق از پلاسمای ایرانی نیز افزایش چشمگیری داشته است.

مرکز "جمع‌آوری پلاسما بیودارو" اولین و تنها مرکز جمع‌آوری پلاسما در حال حاضر در ایران و خاورمیانه است که به روش پلاسما فریزیس (جداسازی همزمان پلاسما از خون و بازگشت دیگر اجزای خون به بدن اهدا کننده)‌ نسبت به جمع‌آوری پلاسما اقدام می کند تا با فرآوری پلاسمای ایرانی بتوان داروهای کاملاً ایرانی که از لحاظ کیفیت بسیار بهتر از نمونه خارجی است برای بیماران ایرانی تهیه کرد.

سازمان جهانی بهداشت سالهاست که برای جلوگیری از انتقال بیماریهای بومی هر کشور به دیگر کشورها توصیه می کند تا داروهای مشتق از پلاسما و مورد نیاز بیماران هر کشور از پلاسمای مردم همان کشور تهیه شود.

دکتر "محمد شاه‌بختی" با مقایسه آمار اهدا و تولید پلاسما در سال گذشته گفت: در سال گذشته 18 هزار مورد اهدای پلاسما داشتیم که این رقم طی 9 ماهه امسال به 36 هزار اهدا رسیده است.

وی افزود: با افزایش اهدا، تولید پلاسما نیز از 12 هزار و 190 لیتر در سال 2008 میلادی به 24 هزار و 152 لیتر در 2009 افزایش یافته است.