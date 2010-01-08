شورجه در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نسخه نهایی "نفوذی" هم اکنون در مرحله لابراتوآری قرار دارد و البته فیلمنامه زندگی "شیخ احمد قمی" هم اکنون توسط فرهاد توحیدی در مرحله نگارش و تحقیقات قرار دارد، این فیلم به سفارش بنیاد سینمایی فارابی ساخته میشود.
وی افزود: پروانه ساخت "یاسهای پنهان" نیز به تهیه کنندگی روحالله برادری صادر شده، ما هنوز در مرحله جذب سرمایه گذار از نهادهای دولتی هستیم و تلاش میکنیم امسال این فیلم را کلید بزنیم. فیلم "آسمان هشتم" به کارگردانی حسن نجفی هم اکنون در مرحله بازنویسی قرار دارد و به زودی با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وارد مذاکره میشویم.
"نفوذی" بر اساس خاطره یک آزاده ساخته و برگردان به یک اثر سینمایی شده و داستان آن با نگاهی به کتاب "حکایت زمستان" به قلم سعید عاکف نوشته شده است. فیلمنامه را داود امیریان با برداشتی آزاد از کتاب نوشته و جمشید هاشمپور، امیر جعفری، نسرین مقانلو، محمد کاسبی، امیرضا دلاوری، علیرام نورایی و... در آن بازی کردهاند.
دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، مجری طرح: ح.علیمردانی، مدیر تولید: اردشیر ایراننژاد، برنامهریز و دستیار کارگردان: عطاالله سلمانیان، محصول محراب فیلم.
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