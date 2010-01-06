کارنامه‌ فرهنگی شهرکتاب بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست مهدی فیروزان مدیرعامل شهر کتاب گفت: نشستهای شهر کتاب چهار سال پیش با جلسه نقد و بررسی کتاب "بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه" آغاز شد و تاکنون ۳۱۴ نشست و درس‌گفتار در این مرکز فرهنگی برگزار شده که از این میان ۱۱۱ نشست به نقد و نظریه ادبی، زبان‌شناسی، نقد و بررسی کتابهایی در حیطه‌ ادبیات و زبان‌شناسی و فرهنگ اختصاص داشته، ۱۴۲ درس‌گفتار درباره مولانا، فردوسی و سعدی برگزار و ۶۱ نشست نیز در حوزه اندیشه برگزار شده ‌است.

وی یادآور شد: سیستم شهرکتاب فرهنگی دارد که ناخودآگاه بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیر می‌گذارد و نیازمند به عقل جمعی فرهنگ‌سازان کشور است زیرا این سیستم امروزه گسترده‌تر از مخاطبان شهر کتاب شده و در سطح کشور و جهان گسترش یافته است تا ایرانیهای خارج از کشور که از تولید فکر ایرانی دورند بتوانند با این معلومات آشنا شوند.

فیروزان درباره چشم‌انداز شهر کتاب در آینده نزدیک گفت: تا پیش از سال نو یک فروشگاه کتاب که ترکیبی از کتابهای ایرانی، خارجی، کودک، نوجوان و بزرگسال است افتتاح می‌شود تا در کنار درس‌گفتارها، نشستهای هفتگی شهر کتاب، کارگاه‌های آموزشی و... بتواند نیاز مخاطبان را پاسخ دهد و مخاطبان به جدیدترین آثار منتشر شده در حوزه‌های گوناگون فرهنگی هم دسترسی داشته باشند.

پس از آن دکتر فتح‌الله مجتبایی درباره فعالیتهای فرهنگی شهرکتاب تصریح کرد: تا به امروز جلسات شهر کتاب همه روشنگر، موثر و مفید بودند. فعالیتهای فرهنگی این مرکز را باید دانشگاه‌ها انجام دهند ولی در دانشگاه‌ها این اتفاق نمی‌افتد و بیشتر دانشجویان برای گرفتن نمره و مدرک دانشگاهی به دانشگاه می‌آیند. اگر یک جامعه فرهنگی نقد نداشته باشد به دنبال علت‌ها و معلول‌ها نمی‌رود.

وی افزود: امروزه نقد کتاب به معنای اصلی شکل می‌گیرد و این نقد معنای علمی و واقعی خود را مطرح می‌کند. در گذشته حواشی کتاب "ادبیات چیست؟" نوشته ژان پل سارتر برای من پر از علامت سوال بود ولی با نقد و بررسی این کتاب در شهرکتاب، پاسخ برخی از پرسشهای خود را گرفته‌ام و باید بخشی از سوالات را از این کتاب پاک کنم.

سپس هوشنگ مرادی کرمانی با یادی از خاطرات گذشته و حس دوران کودکی خود گفت: زمانی که در شهرستان زندگی می‌کردم همیشه دوست داشتم به تهران بیایم و نویسندگان، هنرمندان و... را ببینم و این حس کودکانه‌ای بود که تا به امروز با من همراه است. هنوز هم که مجله فیلم را ورق می‌زنم می‌خواهم بدانم من چند نفر از نویسندگان و هنرمندان را دیده‌ام. امروز در شهر کتاب آلبوم زنده چهره‌های فرهنگی را داریم و کسانی که در گذشته بودند و امروز دیگر بین ما نیستند.

سپس احمد سمیعی با ذکر خاطره‌ای از دوره‌های مختلف تاریخی گفت: من دوره‌های متعددی را طی کرده‌ام، دوره رضا شاه در دوران کودکی و محمدرضا شاه در جوانی ولی همواره یک فضای فرهنگی در شرایط سیاسی وجود داشت و امروزه نیز در دوره انقلاب اسلامی نشستهای فرهنگی و نقد کتاب توانسته جای خود را بیشتر از گذشته باز کند.

در پایان نشست نیز بهاءالدین خرمشاهی گفت: بهتر است که شهر کتاب نشریه‌ای داشته باشد تا نقد کتابها در این نشریه آورده شود و دست اندرکاران آن نیز جوانها باشند تا بتوانند از تجریبات پیشکسوتان بهره ببرند.

نشستهای شهر کتاب به مدت چهار سال است که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود. در این جلسات علاوه بر نقد و بررسی کتابهای گوناگون در حوزه ادبیات و فلسفه و زبان‌شناسی، درس‌گفتارهایی برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان با ادبیات نیز ارائه می‌شود.

