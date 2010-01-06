کشف خرچنگ توت فرنگی نما!

به گزارش خبرگزاری مهر، این خرچنگ که کاملا به رنگ صورتی است و خالهایی که به رنگ سفید دارد "خرچنگ توت فرنگی نما" نامگذاری شده است. در حقیقت با یک نگاه سطحی به این گونه سخت پوست به نظر می رسد که یک توت فرنگی است.

این "خرچنگ توت فرنگی نما" را یک زیست شناس دریایی و استاد دانشگاه ملی اقیانوس شناسی تایوان به نام "هو پینگ- هو" کشف کرده است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این محقق توانست دو نمونه از این گونه را در ژوئن گذشته در ساحل پارک ملی کنتینگ پیدا کند اما یکی از دو نمونه پس از مدتی احتمالا به دلیل آلودگی آب تلف شده است.

این دانشمند در حال بررسی تاثیرات آلودگی آب بر روی نمونه دیگر است.