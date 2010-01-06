کاربردی شدن فناوری GIS تا پایان برنامه پنجم توسعه/ انتقاد از عدم تعامل دستگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمود ایلخان، روز چهارشنبه در همایش سامانه های اطلاعات مکانی GIS عصر حاضر را عصر اطلاعات توصیف کرد و افزود: از این امروز مبنای تصمیم گیریها اطلاعات است تا براین اساس بتوان با دقت بیشتری تصمیم گیری و اقدام کرد.

وی با بیان اینکه در سطح کشور از بسترهای اطلاعاتی به خوبی استفاده نمی شود، اظهار داشت: بیش از 80 درصد اطلاعات در حوزه شهری مربوط به اطلاعات مکانی می شود که کاربردی کردن این اطلاعات نیاز به سامانه های اطلاعات مکانی دارد و با توجه به اینکه این تکنولوژی در کشور موجود است، باید به سمت کاربردی کردن این فناوری در سطح کلان کشور گام بردایم.

ایلخان، به اقدامات پراکنده شرکتها و نهادهای مختلف در راه اندازی سامانه های اطلاعات مکانی اشاره کرد و یادآور شد: به دلیل هماهنگ نبودن این اقدامات ما همچنان برای کاربردی کردن این فناوری در کشور مشکل داریم. در این راستا توجه به SDI (زیر ساخت GIS) بیش از پیش احساس می شود.

وی به بیان اینکه برای بهینه کردن بسترهای GIS ناگزیر باید به اشتراک داده ها اقدامات کنیم، اضافه کرد: در صورتی که بتوانیم بستر SDI را در فراهم کنیم می توانیم گامهای موثری در زمینه اشتراک داده ها برداریم. در این صورت از دوباره کاریها و انجام کارهای موازی جلوگیری می شود.

رئیس سازمان نقشه برداری با ابراز امیدواری از اینکه با برنامه های این سازمان در این زمینه همکاریهای مناسبی میان دستگاههای دست اندرکار ایجاد شود، ادامه داد: سازمان نقشه برداری به عنوان دبیر شورای ملی نقشه برداری و رئیس شورای ملی کاربران GIS متولی تولید نقشه در بعد غیر نظامی است و پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تعامل دستگاهها مرتبط با حوزه سامانه های اطلاعات مکانی با جدیت دنبال می شود و تلاش می شود تا بستر مناسبی برای استفاده بهینه از این سامانه ها ایجاد شود.