به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید فلاحی در مراسم بازدید رئیس و چند تن از نمایندگان مجلس کشور سوریه از شرکت سایپا افزود: گروه خودروسازی سایپا حدود ده سال در بازار خودروی سوریه فعالیت می کند و در این مدت توانسته است تصویر خوبی از محصولات خود برای مردم این کشور ایجاد کند.

وی افزود: رضایت خریداران سوری از محصولات سایپا موجب شده است که از دو سال پیش در این کشور خطوط تولید خودرو راه اندازی کنیم.

قائم مقام گروه خودروسازی سایپا یادآور شد:دستیابی به دانش فنی تولید خودرو، طراحی و ساخت پلت فرم خودرو و توانایی سرمایه گذاری و احداث سایت های تولید خودرو از جمله مزیت های گروه سایپا است که می تواند در توسعه ارتباطات صنعتی میان کشور سوریه با سایر کشورهای عربی برای نفوذ در بازارهای آنها کمک زیادی کند.

فلاحی خاطر نشان کرد: گروه خودروسازی سایپا علاوه بر خودروهای سواری در بخش خودروهای عمومی مثل اتوبوس، کامیون، وانت و تراکتور امکان ارائه خدمات به کشور سوریه را دارد.

وی افزود: این شرکت آمادگی دارد تا در پروژه تولید یکهزار دستگاه اتوبوس کشور سوریه سرمایه گذری و مشارکت داشته باشد.

قائم مقام گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه نگاه ما به همکاری با کشور سوریه نگاه استراتژیک است، نه کوتاه مدت، گفت: شرکت سیویکو که یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه خودروسازی سایپا است، از کشور سوریه به عنوان پایگاه صادرات خودرو به سایر کشورهای منطقه استفاده خواهد کرد.

محمود الابرش رئیس مجلس کشور سوریه نیز در این مراسم با اشاره به زمینه های همکاری میان سوریه و ایران گفت: پروژه های ایرانی زیادی در کشور سوریه در حال اجراست و این فرصت خوبی برای این هیئت است تا از نزدیک از توانایی های شرکت سایپا دیدن کنیم.

رئیس مجلس سوریه تصریح کرد: امیدواریم خواسته های ما و شما که توسعه همکاریهای میان دو کشور است، هر چه سریعتر تحقق پیدا کند.

در پایان این مراسم رئیس مجلس سوریه و هیئت پارلمانی که وی را همراهی کردند، از خطوط تولید شرکت سایپا دیدن کردند.