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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

در تهران ؛

‌سمینار سیستم مدیریت ایمنی راه‌آهن منطقه خاور‌میانه برگزار می‌شود

سمینار سیستم مدیریت ایمنی راه‌آهن‌های منطقه خاورمیانه بهمن ماه سالجاری با حضور کشورهای عضو (UIC) در تهران برگزار می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نظری مدیرکل امور بین الملل راه‌آهن با اعلام این خبر افزود: در ششمین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه، مقرر شد سمینارآموزشی دو روزه مدیریت ایمنی به منظور ارتقاء سطح ایمنی در راه‌آهن‌های منطقه، ایجاد پایگاه اطلاعاتی ایمنی برای منطقه خاورمیانه و نیز ایجاد سیستم مدیریت ایمنی با حضورکشورهای منطقه و کارشناسان بخش ایمنی (UIC) ‌ژانویه 2010 ( بهمن ماه سال 88 ) درتهران برگزار شود.

‌نظری برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاران منطقه خاور‌میانه با همکاری دفتر منطقه‌ای در یکی از راه‌آهن‌ها در سال 2011 خبر داد و افزود‌: این اجلاس به منظور ایجاد فرصت‌های تجاری جدید با سهامداران از بخش‌های مختلف به ویژه بنادر و خطوط کشتیرانی، جذب سرمایه گذاران و فعال نمودن سرمایه گذاران جدید در بخش ریلی به ویژه بانک‌های بین المللی برگزار می‌شود‌.

‌مدیرکل امور بین الملل راه‌آهن تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های آتی اجلاس، برگزاری سمینار دو روزه مدیریت دارائی‌ها بمنظور کاهش هزینه‌های زیربنایی، ساخت، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری در اردن، تصویب برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآینده، برگزاری کنگره جهانی امنیت (UIC) درآوریل 2010 درترکیه با هدف همکاری و مشارکت و تبادل تجربیات بین المللی در زمینه امنیت حمل و نقل ریلی از قبیل امنیت مسافران و کالاها‌، امنیت عملیات قطارها و زیربنا برشمرد.

‌وی در خصوص آمادگی بین المللی ریلی که مقر آن در دانشکده راه‌آهن تهران است، گفت: مقررشد به طریق آکادمی، فعالیت‌های متناسب با نیازهای راه آهن‌های خاورمیانه ارائه شود.

کد مطلب 1012670

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