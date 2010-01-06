‌به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نظری مدیرکل امور بین الملل راه‌آهن با اعلام این خبر افزود: در ششمین اجلاس مجمع منطقه‌ای راه‌آهن‌های خاورمیانه، مقرر شد سمینارآموزشی دو روزه مدیریت ایمنی به منظور ارتقاء سطح ایمنی در راه‌آهن‌های منطقه، ایجاد پایگاه اطلاعاتی ایمنی برای منطقه خاورمیانه و نیز ایجاد سیستم مدیریت ایمنی با حضورکشورهای منطقه و کارشناسان بخش ایمنی (UIC) ‌ژانویه 2010 ( بهمن ماه سال 88 ) درتهران برگزار شود.

‌نظری برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاران منطقه خاور‌میانه با همکاری دفتر منطقه‌ای در یکی از راه‌آهن‌ها در سال 2011 خبر داد و افزود‌: این اجلاس به منظور ایجاد فرصت‌های تجاری جدید با سهامداران از بخش‌های مختلف به ویژه بنادر و خطوط کشتیرانی، جذب سرمایه گذاران و فعال نمودن سرمایه گذاران جدید در بخش ریلی به ویژه بانک‌های بین المللی برگزار می‌شود‌.

‌مدیرکل امور بین الملل راه‌آهن تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های آتی اجلاس، برگزاری سمینار دو روزه مدیریت دارائی‌ها بمنظور کاهش هزینه‌های زیربنایی، ساخت، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری در اردن، تصویب برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حمل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی درآینده، برگزاری کنگره جهانی امنیت (UIC) درآوریل 2010 درترکیه با هدف همکاری و مشارکت و تبادل تجربیات بین المللی در زمینه امنیت حمل و نقل ریلی از قبیل امنیت مسافران و کالاها‌، امنیت عملیات قطارها و زیربنا برشمرد.

‌وی در خصوص آمادگی بین المللی ریلی که مقر آن در دانشکده راه‌آهن تهران است، گفت: مقررشد به طریق آکادمی، فعالیت‌های متناسب با نیازهای راه آهن‌های خاورمیانه ارائه شود.