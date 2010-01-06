9 پایگاه سلامت اجتماعی در استان مرکزی فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی روشنایی ظهر چهارشنبه دربازدید از انجمن حمایتی بیماران سرطانی استان مرکزی افزود: با توجه به محدودیت امکانات دولت، خدمات رسانی بهینه و موثر در حوزه سلامت اجتماعی بدون مشارکت عمومی و فعالیت تشکلهای مردمی از پیشرفت مناسبی برخوردار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتقای حوزه سلامت اجتماعی در این استان، در سایه مشارکتهای مردمی و تعامل سازنده و هدفمند با تشکلها مردم نهاد میسر است و در این راستا بهزیستی استان مرکزی آمادگی دارد از توان تشکلهای مردم نهاد در این بخش بهره گیری کند.

وی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به بیماران سرطانی و فعالیتهای پیشگیرانه، غربالگری و آموزش به آحاد مردم رسالت تشکلهای حامی بیماران سرطانی است، اظهار داشت: کمک این تشکلها در کاهش آلام بیماران و پیشگیری از هزینه های سربار اقتصادی و اجتماعی ناشی از این بیماری تعیین کننده است.

روشنایی با بیان اینکه درحال حاضر 9 پایگاه سلامت اجتماعی در مباحث آموزشی و پیشگیرانه در استان فعالیت دارد، افزود: طبق برنامه ریزی ها تا پایان امسال، شش پایگاه سلامت اجتماعی دیگر در استان راه اندازی می شود که انجمن سرطان می تواند از این پایگاه ها در راستای اهداف آموزشی و پیشگیرانه بهره بگیرد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهزیستی استان مرکزی آمادگی دارد در قالب تفاهمنامه ای با انجمن سرطان استان مرکزی در ماموریتها و برنامه های آموزشی، توانبخشی، پیشگیرانه، مشاوره و فرهنگی همکاری کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این انجمن با سابقه دو ساله هم اکنون 300 بیمار سرطانی را در استان تحت پوشش دارد که پیش بینی می شود تعداد پرونده این بیماران تا پایان سال دو برابر شود.

احمد قربانی افزود: بیش از 50 پزشک و کادر درمانی و پرستاری در طول ماه با این انجمن همکاری دارند و بر اساس تعریف اهداف در اساسنامه انجمن، غربالگری و آموزش همگانی در اولویت ماموریتهای این نهاد غیردولتی است.

وی، انجام طرح غربالگری سرطان پروستات یک هزار مددجوی تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی و پیگیری اجرای غربالگری سرطان دهانه رحم را از اقدامات پیشگیرانه انجمن در سال جاری عنوان کرد.