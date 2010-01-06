رئیس دانشگاه پیام نور زنجان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دانشگاه پیام نور زنجان که دارای نزدیک به 20 هزار دانشجو است در حالی امروز رئیس جدید خود را شناخت که گزینه های دیگری که برای ریاست دانشکاه مطرح بودند هیچکدام وارد صحنه تصمیم گیری دانشگاه پیام نور زنجان نشدند.

مراسم معارفه رئیس دانشگاه پیام نور زنجان که حدود دوماه پیش به دلایلی لغو شده بود امروز برای دومین بار در حالی پذیرای رئیس جدید دانشگاه بود که عدم حضور مدیران استان و بخصوص روسای سایر دانشگاه های استان سوال برانگیز بود.

هرچند علی اکبری معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور زنجان، در دسترس نبودن مدیران استان را عامل عدم حضور مدعوین بیشتر و بخصوص مقامات استانی عنوان کرد اما عدم حضور جاوری رئیس سابق دانشگاه پیام نور زنجان که در حال حاضر معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه پیام نور در تهران است نیز در این میان سئوال برانگیز بود.

معاون طرح و توسعه دانشگاه پیام نور با بیان اینکه سرانه هر دانشجو در دانشگاه پیام نور 66 هزار تومان است، گفت: این در حالی است که سرانه یک دانشجوی دانشگاه دولتی بیش از یک میلیون تومان است.

محمودرضا کی‌منش با بیان اینکه امتحانات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان داخل و خارج از کشور به صورت سراسری برگزار می‌شود، افزود: همان سئوالاتی که برای دانشجویان داخل کشور ارائه می‌شود برای دانشجویان خارج از کشور نیز استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین قبولی‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی را دانشجویان پیام نور تشکیل می‌دهند، ادامه داد: دانشجویان دانشگاه پیام نور دارای رتبه های برتر در المپیادها و قبولی در مقاطع بالای تحصیلی هستند.

کی منش با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه پیام نور توجه می‌شود، افزود: در راستای توسعه دانشگاه به دنبال ایجاد دانشگاه مجازی جهان اسلام در تهران هستیم.

مدیرکل امور استان‌های دانشگاه پیام نور با بیان اینکه بیش از یک میلیون دانشجو در سراسر کشور در دانشگاه‌های پیام نور مشغول به تحصیل هستند، گفت: این تعداد دانشجو در 501 واحد پیام نور در کل کشور مشغول فعالیت‌های علمی هستند.

هاشمی با اشاره به روند توسعه دانشگاه پیام نور کشور طی سالهای اخیر افزود: توسعه دانشگاه پیام نور در چند سال اخیر روند روبه رشدی داشته است و امکانات از تهران به سایر نقاط کشور گسترش یافته است.

وی نیاز کشور را به توسعه علمی مهم و ضروری دانست و با بیان اینکه در حال حاضر کشور توانسته است به همت دانشمندان کشور در مسیر اقتدار قرار بگیرید، ادامه داد: دشمن امروز در تلاش برای تضعیف باور و اندیشه های نسل جوان کشور است و این قشر فرهیخته باید در این خصوص هوشیارانه عمل کنند.

هاشمی افزود: در حالی به این حد از توانایی رسیدیم که روزی دشمن در این کشور برای جابجایی امکانات جنگی خود، راه‌آهن ایجاد می‌کرد.

معاون دانشگاه پیام نور زنجان نیز در این جلسه از تحصیل بیش از 19 هزار و 620 دانشجو در 53 رشته در این دانشگاه خبر داد و افزود: از این تعداد دانشجو بیش از 9 هزار و 600 نفر در دانشگاه پیام نور مرکز زنجان مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 9 مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در استان زنجان فعال است، ادامه داد: از این تعداد سه مرکز دانشگاهی و شش واحد دانشگاهی فعال است.