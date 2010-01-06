دیدار هیئتی از سنای آمریکا با طالبانی/تاکید بر سرنوشت ساز بودن 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، هیئتی از مجلس سنای آمریکا روز گذشته در بغداد با جلال طالبانی دیدار کرد.



ریاست این هیئت را سناتور"جان مک کین" بر عهده داشت و جوزف لیبرمن، جان باراسو، جان تون هم دیگر اعضای این هیئت را تشکیل می دادند.



"رابرت فورد" کاردار سفارت آمریکا در بغداد و ژنرال "ریموند اودیرنو" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق اعضای این هیئت را در این دیدار همراهی می کردند.



در این دیدار، طالبانی بر اهمیت گسترش روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا در تمام زمینه ها تاکید کرد.



طرفین در این دیدار، آخرین تحولات عراق و چالشهایی که در برابر این کشور وجود دارد و همچنین روند سیاسی را بررسی کردند.



طالبانی گفت : سال جاری(2010) سال سرنوشت سازی برای عراقی ها خواهد بود، زیرا در این سال انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد که مسیر عراق جدید را مشخص خواهد کرد.



وی افزود : ما در برابر یک رویداد انتخاباتی مهمی قرار داریم؛ این گام به تعمیق و گسترش تجربه دموکراتیک در حال رشد عراق کمک می کند و عراقی ها برای برگزاری این رویداد به طور سالم و شفاف و دموکراتیک به طور جدی تلاش خواهند کرد.



طالبانی همچنین اعضای هیئت مجلس سنای آمریکا را در جریان ائتلافهای سیاسی موجود که در انتخابات آتی عراق شرکت می کنند، قرار داد.



در این دیدار به مسئله کرکوک نیز اشاره شد تا جایی که طالبانی تاکید کرد ماده 140 قانون اساسی عراق، شیوه حل این مشکل را مشخص کرده است.



مقامهای آمریکایی و عراقی همچنین مسائل منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشترک را در این دیدار بررسی کردند و طالبانی تاکید کرد عراق نقش اساسی در منطقه ایفا خواهد کرد.



اعضای هیئت آمریکایی نیز بر ادامه حمایت کشورشان از عراق تاکید کردند و گفتند آمریکا توجه ویژه ای به انتخابات پارلمانی آتی عراق دارد .



سناتورهای آمریکایی از نقش طالبانی در تحکیم وحدت ملی در عراق تقدیر کردند.

