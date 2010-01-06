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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

عمرو موسی خبر داد:

برگزاری قریب الوقوع نشست اتحادیه عرب درباره روند سازش

برگزاری قریب الوقوع نشست اتحادیه عرب درباره روند سازش

دبیر کل اتحادیه عرب از احتمال برگزاری نشست قریب الوقوع وزیران امور خارجه کشورهای عربی برای بررسی راههای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، عمرو موسی با اشاره به تحرکات اخیر عربی برای احیای روند سازش خاورمیانه احتمال برگزاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در آینده ای نزدیک را بعید ندانست.

گفتنی است سفر "عبدالله دوم" پادشاه اردن به ریاض، پیام "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی به "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، سفر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به قاهره، سفر قریب الوقوع "ناصر جوده" وزیر امور خارجه اردن و "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر به واشنگتن از جمله تحرکات عربی در راستای احیای روند سازش خاورمیانه به شمار می رود.

کد مطلب 1012680

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