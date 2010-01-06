دیدار رئیس مجلس سوریه با رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به روابط دوستانه و دیرینه دو کشور ایران و سوریه این روابط را در سطح منطقه و بین‌المللی بسیار حساس و استراتژیک دانست و اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی در ایران شاهد گسترش روابط دو کشور در امور سیاسی و فرهنگی بودیم که این روابط می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای عربی و مسلمان باشد.

رئیس قوه قضاییه روابط دو کشور ایران و سوریه را در امور قضایی و حقوقی بسیار خوب توصیف کرد و بر آمادگی دستگاه قضایی در گسترش ارتباطات حقوقی تأکید کرد و افزود: در بعد قضایی و حقوقی بحمد الله تعامل خوبی بین دو کشور صورت گرفته و موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی هم که امضا شده است انشاءا... به تمام معنا عملی شود.

آیت الله آملی لاریجانی کشورهای اسلامی را با توجه به منابع غنی فرهنگی و دینی متمایز از کشورهای غربی دانست و اظهار داشت: اسلام دارای فرهنگ غنی و بسیار ارزنده‌ای است که باید با توجه به عظمت آن به احیای این تفکر دینی در سطح جهان پرداخت.

رئیس قوه قضاییه نگاه اسلام به انسان را بسیار والا و ارزشمند دانست که باید در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد و افزود: نگاه اسلام به انسان با نگاه سکولاریستی موجود در غرب کاملاً متفاوت است و ارزشی که در دیدگاه اسلام نسبت به انسان وجود دارد در هیچیک از مکاتب غربی وجود ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با غیرمنطقی دانستن نگاه غرب به انسان و اعتقادات کشورها اظهار داشت: من در جلسات متعددی نیز این مطلب را مطرح کردم که کشورهای مغرب زمین نگاه متفاوتی به انسان دارند که با اعتقادات دینی کشورهای مسلمان متفاوت است و می‌خواهند با همان معیار خودشان به کشورهای دیگر جهت دهند که در مقام عمل نیز کاملاً‌ دوگانه عمل می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخوردهای دوگانه غرب در اعمال آزادیهای نامشروع و رواج بی‌رویه صنعت پرنوگرافی که زوال خانواده و انسانیت را در پی داشته و موجبات ترویج مفاسد دیگر را هم در پی دارد گفت: در حالی غرب به این پدیده مذموم به عنوان یک صنعت اقتصادی نگاه می‌کند که در همین حال اجازه ایجاد مناره مساجد را نمی‌دهد و در حالی که بررسی تاریخی جریان یهودی‌ستیزی را محکوم می‌کند ولی در کشورهایی که مجازات قصاص را در مقابل قتل عمدی مطرح می‌کنند اظهار می‌دارند حقوق بشر زیر سوال رفته است.

دکتر محمود ابرش رئیس مجلس سوریه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه دو کشور، گسترش تعامل و همکاری ایران و سوریه را در مسائل مهم منطقه‌ای بسیار با اهمیت دانست و اظهار داشت: من بار دیگر می‌گویم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور را ابدی پایه‌گذاری کردند و روابط دو کشور خاری در چشم دشمنان است.

رئیس مجلس سوریه با اشاره به توطئه‌های استکباری که تلاش در مخدوش کردن ارتباطات دوستانه دو کشور دارد افزود: حضور ما در کشور ایران نشان از ادامه راه و عزم جدی ما در تقویت روابط دو کشور دارد و موضع ما در خصوص مسایل منطقه‌ای مثل فلسطین ـ یمن ـ سودان ـ سومالی مشترک است که باید با همکاری و ارتباط مستمر به خنثی نمودن توطئه‌های استکباری بیانجامد.