گزارش مهر از متن و حاشیه کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداریها

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداریها برای توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی در حالی از صبح امروز در سنندج آغاز شد که بر خلاف تبلیغات صورت گرفته در خصوص این کارگاه تقریبا تمامی مدعوین آن غائبند و تنها چندین مدعو که همه از شهرداران استان به شمار می روند، در آن حضور دارند.

سازمان همیاری شهرداری های کشور در طول یک ماه گذشته کارگاه های آموزشی را پنج شهر کشور برای شهرداران استانهای همجوار برگزار می کند که بنا بر اعلام قبلی این کارگاه با حضور مسئولان و شهرداران پنج استان تهران، مرکزی، اصفهان، زنجان و کردستان از امروز صبح آغاز شد که متاسفانه به غیر از تعداد محدودی از افراد دعوت شده، تقریبا اکثر مدعوین از حضور در این کارگاه سرباز زدند تا سکونتگاههای غیررسمی که اصولا آن را حاشیه نشینی می نامند همچنان همانند اسمش در حاشیه تصمیم گیری های مسئولان باقی بماند.

بانک جهانی از ابتدای سال 2005 میلادی اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان را برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در پنج شهر کشور اختصاص داد که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته باید که این اعتبار در مدت پنج سال جذب و هزینه می شد و شیوه توزیع اعتبارات بانک جهانی بر این روش بود که شهرهای با بیشترین میزان حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیررسمی در قالب اجرای این طرح قرار بگیرند.

بر اساس بررسیهای که توسط کارشناسان بانک جهانی به عمل آمده اعتبارات در نظر گرفته شده به پنج شهر سنندج، تبریز، کرمانشاه، بندرعباس و زاهدان اختصاص پیدا کرد تا متولیان امور شهری به ویژه شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی نیز در این راستا و با استفاده از اعتبارات داخلی خود برای ساماندهی و بازسازی سکونت گاه های غیررسمی اقدام کنند.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته پنج شهر سنندج، تبریز، کرمانشاه، بندرعباس و زاهدان که از اعتبارات بانک جهانی استفاده کرده بودند به عنوان میزبان برگزاری این کارگاه های منطقه ای انتخاب و مقرر شده که مسئولان امور شهری سایر استانها با در این کارگاه ها از تجربیات به کار گرفته شده برای شهر و استان خود بهره می گرفتند که متاسفانه به دلیل غیبت اکثر مدعوین دسترسی به این نتیجه غیر ممکن خواهد بود.

در کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداری ها برای توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی که قرار است در قالب برگزاری گردهمایی های مختلف به تبادل نظر و تجربه در خصوص موضوع مهم سکونتگاههای غیررسمی پرداخته شود، تصمیم گیران اصلی آن که همان شهرداران و مسئولان سازمان های مسکن و شهرسازی هستند، غایبند.

در میان لیست اعضای حاضر در کارگاه سنندج به غیر از تعدادی محدودی از شهرداران مناطق شهری استان کردستان از جمله سنندج، کامیاران، بیجار، سقز و مریوان تنها کارشناسانی از شهرداری های بسیار کوچک استان های ذکر شده که شاید اصلا با معضلی به نام سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه نشینی مواجه نیستند، حضور دارند.

در میان اسامی حاضر در این کارگاه دو روزه می توان به کارشناسان و مدیران واحد شهرسازی شهرداری های باقرشهر، اسلامشهر، شهر قدس، مبارک آباد، نجف آباد، سمیرم، دولت آباد و گلپایگان اشاره کرد که همانگونه مطرح شد به نظر می رسد به اندازه شهرهای بزرگی همچون کرج، تهران، زنجان، اراک و اصفهان که اصولا این گونه کارگاه ها برای این شهرهاست، با پدیده ای به اسم سکونت گاه های غیررسمی و یا حاشیه نشینی مواجه نشوند.

حاشیه های برگزاری این کارگاه که در خصوص توانمندسازی حاشیه نشینی است تمامی نداشت چرا که به غیر از عدم حضور مدعوین حتی مدیران استان کردستان نیز از حضور در آن چشم پوشی کرده بودند تا جایی که هیچ خبری از حضور معاون عمرانی استاندار به عنوان متولی اصلی عمران و شهرسازی استان، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مسئولان دستگاه های خدمت رسان و سایر متولیان امر شهری نیز نبود تا این بحث علیرغم تبلیغات که روی آن صورت می گیرد، بی متولی باقی بماند.

مراسم رسمی با تاخیری 45 دقیقه ای و با حضور حداقل حاضرین استارت زده شد که همچنان در میان برنامه های اولیه آن تعدادی از افراد به جمع افزوده می شدند و در نهایت تعداد به 40 نفر رسید که البته اگر خبرنگاران را هم کسر می کردیم شاید کمتر می شد.

به گزارش مهر مدیر کل دفتر امور شهری استانداری کردستان به عنوان اولین سخنران روی سن رفت و سخنان خود را با ضرب المثل چینی آغاز کرد و سپس در توضیحاتی ضمن خیر مقدم به حضور مدعوین اعلام کرد: که باید تکلیف ساماندهی و توانمندسازی بافت های غیررسمی هر چه سریعتر در کشور حل شود.

علی عسکر روحانی افزود: ارائه راهکاری اساسی در کنار افزایش حمایت های ویژه دولت برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی امری لازم می باشد که امیدواریم این مهم در بودجه سال آینده کشور لحاظ شود.

وی خواستار افزایش نظارت های دستگاه قضایی برای برخورد با افزایش حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف شهرها شد و بیان داشت: نبود متولی و مسئول مشخص برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی توانمندسازی این بخش را با مشکلاتی مواجه کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز سخنران دوم مراسم بود که وی باز هم تمامی مواردی را که سخنران اول گفته بود، تکرار و در ادامه به بیان آماری از وضعیت حاشیه نشینی در سنندج پرداخت و عنوان کرد: شهر سنندج از لحاظ داشتن سکونتگاههای غیررسمی وضعیت نگران کننده ای دارد.

جلال شریعتی بیان داشت: در حال حاضر حدود 55 درصد از کل جمعیت شهر سنندج تنها در 15 درصد از مساحت آن که اکثرا جزو سکونت گاه های غیررسمی و بافت های فرسوده است، سکونت دارند که این آمار بسیار نگران کننده و نشان از وضعیتی نابسامان در مرکز استان کردستان دارد.

شهردار سنندج به عنوان سخنران سوم پشت تریبون قرار گرفت تا وی نیز از تجربیات توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در این شهر بگوید.

فریدون پورضایی در ابتدا با ارائه آماری در خصوص جذب اعتبارات بانک جهانی در خصوص توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی پرداخت که البته یکی از کارشناسان مسکن و شهرسازی کردستان که می گفت متولی و مسئول اجرای طرح توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی در سنندج است، عنوان کرد: جذب اعتباران بامک جهانی در خصوص توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی هیچ ربطی به شهرداری ندارد و این طرح توسط مسکن و شهرسازی و شرکت عمران مسکن سازان کردستان اجرا شده است و شهرداری متولی آن نیست بلکه باید در این راستا همکاری نماید.

شهردار سنندج در ادامه افزود: در حال حاضر از مجموع 130 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده برای ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی بانک جهانی برای سنندج بیش از 70 میلیارد ریال هزینه و بقیه مبلغ نیز جذب شده است که با استفاده از این اعتبارات 14 هزار متر مربع آسفالت، بیش از دو هزار متر مربع فضای ورزشی، مدارس، کتابخانه های عمومی و طرح های آموزشی و اشتغالزایی اجرا شده و یا در دست اجراست.

پخش کلیپی تصویری در خصوص جاذبه های گردشگری کردستان که از ساخته های جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان به شمار می رود، پایان بخش برنامه افتتاحیه بود تا مدعوین که البته هر لحظه از تعدادشان کاسته می شد پس از پذیرایی آماده حضور در کارگاه های تخصصی شوند.

بر اساس برنامه زمانبندی شده اعلام شده در این کارگاه دو روزه در خصوص مفهوم اسکان غیررسمی و مفاهیم مرتبط، زمینه های تاریخی و اجتماعی و سیر تحول مفاهیم و رویکردها، فقر شهری، اقتصاد غیررسمی، اسکان غیررسمی تهدید یا فرصت اجتماعی، وضعیت اسکان غیررسمی در ایران و توانمندسازی اجتماعات محلی در سکونتگاه های غیررسمی بحث می شود .