دو بانو فوتبالیست کرمانی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به دعوت کادر فنی تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال کشور دو بانوی فوتبالیست کرمانی به اردوی این تیم دعوت شدند.

"مستوره یزدانی" و " زهرا حسینی" باید خود را برای شرکت در اردوی این تیم که از 19 دی ماه سال جاری به مدت چهار روز در کمپ تیمهای ملی برگزار می شوند به کادر فنی تیم ملی بانوان معرفی کنند.

در این مرحله از آماده سازی تیم فوتبال بانوان کشور 28 بازیکن زن دعوت شده اند.

دو بازیکن دیگر نیز به نامهای" فاطمه امیر تیموری" و " هانیه زمانی" به تیم ملی دختران زیر 16 سال فراخوانده شده اند.

تیم ملی بانوان ایران برای حضور موفق در بازیهای جام ملتهای آسیا آماده می شود.