آموزش و پرورش ایران معلول زا است / رشته های درسی نشانه عقب افتادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی افروز روز چهار‌شنبه در همایش "پیشگیری از معلولیتها" که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور برگزار شد، افزود: افرادی که با بهره هوشی کمتر از 85 در دبستان درس می‌خوانند، عمدتا در دوره راهنمایی مردود می‌شوند و می‌توان گفت که دانش‌آموزانی که کمتر از معدل 13 نیز وارد دبیرستان می‌شوند معمولا مردود خواهند شد.

وی ادامه داد: 51 درصد از بزهکاران ما اخراجی‌های آموزش و پرورش هستند و اساسا می‌توان گفت که خود آموزش و پرورش معلول‌زاست.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا کودکان بزهکار ناشی از معلولیت‌های اجتماعی نیز جزء کودکان استثنایی محسوب می‌شوند، اظهار کرد: در کشور ما نیز بزهکاران افرادی هستند که سابقا دانش‌آموز بوده‌اند اما به دلیل درگیری عوامل مختلف در سن مدرسه دچار بزهکاری شده‌اند که ما برای پیشگیری از انواع آن باید بسیار دقت کنیم.

وی تصریح کرد: لذا غالب بزهکاران ما همین مردودیهای آموزش و پرورش هستند که با توجه به این موضوع باید برای پیشگیری از این مشکلات به طور جدی اقدام کنیم و برای مثال سطح دشواری دروس را کاهش دهیم.

رشته های آموزش و پرورش نشانه عقب افتادگی فرهنگی است

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای موجود در این زمینه تصریح کرد: آموزش و پرورش باید برای کودکان حداقل 12 سال یک دوره عمومی کاربردی مهارت‌محور و خلاق‌پرور برگزار کند.

افروز همچنین با اشاره به دیگر ضعفهای عمده آموزش و پرورش کشور اذعان کرد: رشته‌های موجود در آموزش و پرورش کاذب است و نشانه عقب افتادگی فرهنگی است زیرا این رشته‌ها متعلق به 75 سال قبل است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در ادامه با اشاره به ابعاد دیگری از بحث پیشگیری از معلولیت‌ها در کشور گفت: ما بر این باور هستیم که در جامعه‌ای که عقلانیت و خلاقیت حاکم باشد آن جامعه در امنیت به سر خواهد برد و بسیاری از معضلات آن جامعه حل خواهد شد و دیگر به صرف هزینه‌های هنگفت در دادگستری، کلانتریها، زندانها، مراکز تادیب و غیره نیاز نیست.

پیشگیری از معلولیت نشانه عقلانیت است

وی اقدام در جهت پیشگیری از معلولیت‌ها در جامعه را نیز یکی از مصادیق داشتن عقلانیت و بصیرت دانست و تصریح کرد: این موضوع در عرصه تعلیم و تربیت بدان معناست که تلاش کنیم تعداد کودکان استثنایی کشور زیاد نشود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به سطح مطلوب اقداماتی که در طول 30 سال گذشته برای آموزش و پرورش دانش‌آموزان استثنایی انجام شده است، گفت: یکی از این اقدامات مطلوب، توسعه دوره‌های آموزشی کودکان استثنایی به سطح دکترای اختصاصی کودکان استثنایی در کشور است.

انتقاد از کوچک سازی آموزش و پرورش استثنایی

افروز در ادامه از کوچک سازی آموزش و پرورش استثنایی انتقاد کرد و افزود: کوچک کردن این سازمان طبق قانون غیرممکن و حتی از اختیارات مجلس نیز خارج دانست و نسبت به مسئولان و افرادی که این امر را پیگیری می‌کنند معترضم.

وی تاکید کرد: اختیارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی با توجه به نقش کلیدی آن در ارائه آموزش‌های لازم به کودکان استثنایی باید افزایش یابد ضمن این که مدیریت اعمالی بر این سازمان و در سطح تمامی استان‌های کشور باید قوی باشد.

40 درصد از معلولیت‌های کشور ناشی از عوامل ژنتیکی است

وی با بیان این که بر اساس مطالعه پنج ساله، 40 درصد از معلولیت‌های کشور ناشی از عوامل ژنتیکی است خاطرنشان کرد: عمده این بیماری‌های ژنتیکی بر اثر ازدواج‌های فامیلی ایجاد می‌شود که بالاترین میزان آن در استان اراک گزارش شده است.

افروز با تاکید بر این که عوامل ژنتیکی ایجاد معلولیتها در خانواده‌ها را باید جدی بگیریم و برای پیشگیری از آن تلاش کنیم به اهمیت عوامل بارداری در ایجاد معلولیت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در دوران بارداری بیماریهایی مانند سرخک، اریون ، آبله مرغان و مننژیت نیز که تاثیر بسیاری زیادی در ایجاد معلولیت‌ها دارد، ‌باید جدی گرفته شود.