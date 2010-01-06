حمله موشکی آمریکا به پاکستان 15 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، امروز چهارشنبه در نتیجه حمله موشکی آمریکا به منطقه قبیله نشین وزیرستان 15 نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش، موشکهای آمریکایی یک مرکز آموزشی طالبان را در پاکستان مورد هدف قرار دادند که در نتیجه این حمله دست کم 15 نفر کشته شدند.

هنوز هیچ گزارش دقیقی درباره این حمله منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش از آگوست سال 2008 تاکنون بر اثر 68 حمله موشکی آمریکا به پاکستان 642 نفر کشته شدند که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل می دهند مسئله ای که خشم گسترده مردم و دولت پاکستان را به دنبال داشته است. این درحالی است که ارتش ایالات متحده همواره این گزارشها را تکذیب می کند.