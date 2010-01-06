به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه آرش میراسماعیلی قهرمان جودو ایران و جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: ورزش را امروز باید در نقطه ای جز میدان ورزش جست. میدانی که روزی جایگاه مردانگی، پهلوانی و فتوت با نمادی همچون پهلوان تختی بود. اکنون عرصه جولان سیاست ورزان، منفعت طلبان، سود جویان و چسبیدگان به ورزش گشته و بیش ازهر دوران اخلاق از آن رخت بربسته و محملی برای عرض اندام اینان فراهم شده است.

روزی قهرمانان تاجی بر هرگوشه از این ورزش بودند که کارگزاران رشته های مختلف افتخارات آنان را به پای خود می نوشتند و بقای خود را در قهرمانی های آنان می یافتند اما افسوس که نخبگان ورزش پس از وداع با دنیای قهرمانی به جای فراهم آمدن شرایطی برای انتقال تجربه و تخصص شان، یک باره با سناریویی از پیش طراحی شده برای حذفشان روبرو می گشتند که انزوا، طرد و دفن تجربیاتشان محصول نهایی دست و پا زد ن سناریو نویسان است.

واقعا نمی دانم امروز می توان هنوز اثری از اخلاق، جوانمرد و پهلوانی در ورزش جست؟



روزگاری نه چندان دور من نیز برای اعتلای جودو این خاک ، عمرم را وقف کردم، با تمام وجود جنگیدم و افتخاراتم را تقدیم ملتی کردم که شایسته این تلاش بودند و همیشه قدردان.

اما دریغا که هنگامه وداع من هم فرا رسید و اینچنین بود که ابتدا خائن تلقی ام کردند، سپس حرمت شکن و پس از آن نیز عکسم را با رهبر انقلاب در سالن جودو پایین کشیدند، در ادامه بنده ای که افتخارم مسابقه ندادن با ورزشکار رژیم صهیونیستی است، در مجمعی راهم ندادند که در آن داور قضاوت کننده ورزشکار رژیم غاصب حاضر بود و در آخر هجمه ای از تهمت ها و تخریب ها نصیبم کردند که گویی هیچ گردن آویزی برای این مرز و بوم به دست نیاورده ام.

شکل گیری تصویر این برخوردهای خرد کننده، بزنگاهی تاریخی بود برای ورزش که دریافت همواره می توان چشم انتظار آینده ای تلخ تر برای ورزش ایران بود؛ آینده ای که تلخی اش شاید عرض و طول را فرا گرفته باشد اما طولش هر چه بیشتر استمرار داشته باشد، می تواند تاسف بارتر باشد.

پس از انفکاک اجباری از خانواده جودو، فرصتی غنیمت شد تا سکان این کشتی شکسته را بتوانم در اختیار بگیرم و با تکیه بر تجاربم و بهره گیری از توان خاک خورده های دلسوز و بی منفعت این رشته، دیگر بار اعتلای جودو ایران را در سرلوحه تکالیفم قرار دهم. اما افسوس که در ورزش ایران میدانی که روزی جایگاه مردانگی، پهلوانی و فتوت با نمادی همچون پهلوان تختی بود، اکنون عرصه جولان سیاست ورزان، منفعت طلبان، سودجویان و چسبیدگان به ورزش گشته و بیش از هر دوران اخلاق از آن رخت بربسته و محملی برای عرض اندام اینان فراهم شده است.

پس از انفکاک اجباری از خانواده جودو، فرصتی غنیمت شد تا سکان این کشتی شکسته را بتوانم در اختیار بگیرم و با تکیه بر تجاربم و بهره گیری از توان خاک خورده های دلسوز و بی منفعت این رشته، دیگر بار اعتلای جودو ایران را در سرلوحه تکالیفم قرار دهم اما افسوس که در ورزش ایران قهرمانانی همچون بنده همچنان باید مطرود یا گوشه نشین شوند. در مختصاتی که انتظار می رفت، جودو با پوست اندازی خود را برای حیاتی تازه محیا کند، باز هم روابط و دست های خارج از ورزش به کمک اینان آمد تا علی رغم رفتن حیثیت جودو در آسمان، همچنان نظاره گر فضای موروثی حاکم بر جود باشیم.

نمی دانم تصاحب پستی یا مقامی با این همه طرح ریزی در مسیر تخریب و بهره گیری از هر حربه ای برای ماندن را می توان با وجدانی پاک انجام داد؟ تنها یک پرسش در این زمینه باقی می ماند که این همه دست و پا زدن بی حاصل برای لطمه وارد کردن به یک قهرمان و تلاش مداوم برای محذوف ماندنش، به کدامین گناه است؟

نمی دانم چرا گوش شنوایی در ورزش ایران صدای ما را نمی شنوند یا می شنوند و نمی توانند.

برای نگارنده به شخصه مشخص نیست تا چه دوران می بایست چشم انتظار رنسانسی جدی در ورزش باشیم تا با اصلاح و بازسازی لایه هایی از بدنه این مجموعه زمینه ورود اخلاق به فضای حاکم بر آن را برای سپردن به دلسوزان و زحمت کشان کارنامه دارش مهیا کنیم و اخلاق چه زمان تمام ابعاد ورزش این مملکت را در برخواهد گرفت لکن به امید ایامی که چنین شود، ایستاده ایم.

سالروز شهادت نامی بزرگ به نام تختی را بهترین زمان برای بیان این حقایق تلخ در هنگامه ای که رخت اخلاق از تن ورزش درآمده است، یافتم، روحش شاد و نامش زنده باد.»