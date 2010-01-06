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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

حاشیه نگاری مهر/

بی حجابی سمبل فرهنگ نیست

بی حجابی سمبل فرهنگ نیست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: "حاصل بی عفتی جز ننگ نیست/ بی حجابی سمبل فرهنگ نیست" بخشی از شعر یکی از مهمانان حاضر در اولین همایش بین المللی بانوان موفق و محجبه جهان اسلام است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، صابر خراسانی از شعرای جوان کشور در همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام به قرائت چند شعر پرداخت که یکی از این اشعار که در وصف حجاب و عفاف بود در ذیل می آید.

ای کسانیکه اسیر مد شدید

در تعارض با ضمیر خود شدید

از سلوک غربیان دم می زنید

یا غذای فتنه را هم می زنید

این حجاب و پوشش از افکار کیست؟

این تمدنهای پوشالی ز چیست؟

کوی و برزن حجله و تالار نیست

جای این رفتارها بازار نیست

مردهای زن نما افسرده اند

آبروی مردها را برده اند!

...

حاصل بی عفتی جز ننگ نیست

بی حجابی سمبل فرهنگ نیست...

این شاعر جوان همچنین در ابیاتی دیگر با اشاره به موضوع انتظار موجب بغض سنگین در گلوی همه حاضران شد که " دست ما هر روز مست خواهش است/ در پی آدینه ای آرامش است...

کد مطلب 1012696

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