پیروزی ایران برابر سنگاپور در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 15 امروز(چهارشنبه) به وقت تهران در ورزشگاه بیشان سنگاپور و با قضاوت سان بائو دی از چین آغاز شد، تیم کشورمان با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست داد.

در این نیمه ابتدا هادی عقیلی در دقیقه 11 از روی نقطه پنالتی گل اول را به ثمر رساند و در دقیقه 13 مهرزاد معدنچی گل دوم را به ثمر رساند.

تیم ملی سنگاپور نیز در یکی از معدود موقعیت های خود در دقیقه 32 روی یک ضربه کرنز و توسط نوح عالم شاه به گل دست پیدا کرد.

صحنه گل دوم تیم ملی ایران برابر سنگاپور که توسط معدنچی به ثمر رسید

تیم ملی فوتبال کشورمان در این دیدار با ترکیب سیدمهدی رحمتی(کاپیتان)، هادی عقیلی، جلال حسینی ، پژمان نوری ، خسرو حیدری ، مهرزاد معدنچی ، میلاد زنیدپور، آندرانیک تیموریان ، محمدرضا خلعتبری، احسان حاجی صفی و میلاد میداودی به میدان رفت.