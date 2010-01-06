رونمایی ماهواره دانشجویی در دهه فجر/ اعلام اخبار خوش فضایی در بهمن ماه

رضا تقی پور امروز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره پروژه هایی که در حوزه های ارتباطات، فناوری اطلاعات و فضایی در دهه فجر امسال رونمایی می شود، افزود: یکسری شبکه ها، خدمات و سرویسهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات نیز در ده فجر رونمایی می شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: خبرهای خوش فضایی هم در دهه فجر توسط رئیس جمهور اعلام می شود که تا زمان رونمایی اعلام نمی شوند تا خبرهایی نو برای دهه فجر باشند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که درباره اینترنت ملی پرسید نیز گفت: آخرین عنوانی که برای این بحث مشخص شده شبکه ملی اینترنت است که قصد استفاده از فناوری اطلاعات در این شبکه وجود دارد اما الزاما این بستر شبکه اینترنت جهانی نیست. اجزای این شبکه در حال حاضر در کشور موجود است و ساماندهی و طراحی آن در دست اقدام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیش بینی می شود شبکه ملی اینترنت تا اواخر سال 89 ارائه شود.

رضا تقی پور درباره پهنای باند دانشگاهها نیز گفت: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی هر اندازه پهنای باند بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد البته گلایه هایی درباره هزینه هایش دارند که امیدواریم بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم.