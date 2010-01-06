  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

تلفات رانندگی در استان مرکزی 13 درصد افزایش یافت

تلفات رانندگی در استان مرکزی 13 درصد افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: 501 مورد فوت ناشی از تصادف در 9 ماهه امسال در استان مرکزی در این سازمان به ثبت رسیده است که این تعداد نسبت به سال گذشته 13.1 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیرمحمد کاظمی ‌فر بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: از 501 مورد فوت ناشی از تصادفات 393 مرد و بقیه زن بودند.

وی تعداد معاینات سرپایی انجام شده در 9 ماه امسال را 23 هزار و 859 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 16 هزار و 918 نفر مرد و شش هزار و 941 نفر زن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی مجموع فوتی ‌های در 9 ماه سال جاری را 915 مورد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد 734 مورد مرد و بقیه زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش یافته است.

کاظمی ‌فر تعداد اجساد کالبد شکافی شده را 144 مورد بیان کرد و متذکر شد: در 9 ماه امسال مصدومان ناشی از تصادفات پنج هزار و 49 مورد بوده که سه هزار و 685 مورد آن مرد و بقیه زن بوده که نسبت به مدت سال قبل 17.8 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 1012701

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها