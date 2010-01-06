تلفات رانندگی در استان مرکزی 13 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیرمحمد کاظمی ‌فر بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: از 501 مورد فوت ناشی از تصادفات 393 مرد و بقیه زن بودند.

وی تعداد معاینات سرپایی انجام شده در 9 ماه امسال را 23 هزار و 859 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 16 هزار و 918 نفر مرد و شش هزار و 941 نفر زن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.7 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی مجموع فوتی ‌های در 9 ماه سال جاری را 915 مورد اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد 734 مورد مرد و بقیه زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش یافته است.

کاظمی ‌فر تعداد اجساد کالبد شکافی شده را 144 مورد بیان کرد و متذکر شد: در 9 ماه امسال مصدومان ناشی از تصادفات پنج هزار و 49 مورد بوده که سه هزار و 685 مورد آن مرد و بقیه زن بوده که نسبت به مدت سال قبل 17.8 درصد افزایش داشته است.